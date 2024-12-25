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مركز التدريب التكنولوجي يُنفذ دورات لـ 773 شابا وفتاة بالشرقية

التدريب التكنولوجى يُنفذ
التدريب التكنولوجى يُنفذ دورات ل ٧٧٣ شاب وفتاة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ، ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية بمحافظة الشرقية. 

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التدريب طبقا لاحتياجات المتدربين 

وذلك طبقًا لتقييم الاحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقًا للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تدريب الفتيات والشباب 

وأوضح  ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الآلي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) ويمنح دورات (التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي ).. مشيرًا إلى أن المركز خلال شهر ديسمبر الجاري قام بتنفيذ دورات تدريبية لعدد ٧٧٣ شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

دورات فى أنشطة مختلفة بالمركز

وتم عقد دورات التأهيل علي برامج ICDL شملت نظام التشغيل windows 10 استفاد منها ١٤ متدربا ودورة  Net استفاد منها ١٤ متدربا ومعالجة النصوص word استفاد منها ١٤ متدربا بالإضافة إلى الجداول الحسابية Excel استفاد منها ١٤ متدربا والعروض التقديمية Power point استفاد منها ١٤ متدربا.

عقد دورات نظام التشغيل 

كما تم عقد دورات فى الأمن السيبراني Cyber Security استفاد منها ١٤ متدربا وعقد دورات أساسيات التحول الرقمي شملت نظام التشغيل windows 10 استفاد منها ١٩ متدربا ونظم المعلومات الجغرافية GIS استفاد منها ١٩ متدربا والصيانة الوقائية للحاسب الآلي استفاد منها ٢٨ متدربا ودورة إعداد وتحرير المواد الإخبارية والصحفية على السوشيال ميديا استفاد منها ١٨ متدربا.

 التفكير التصميمى استفاد منه 40 متدربا

وكذا دورة دعم واتخاذ القرار والتفكير التصميمي استفاد منها ٤٠ متدربا، وأخرى عن مهارات العاملين بإدارة الحجز الإداري استفاد منها ٤٥ متدربا،  دورة  أشبال مصر الرقمية استفاد منها ٥٢٠ متدربا 

أضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز قام باستضافة اجتماعات  ورشة عمل واجتماع لوحدة السكان ومؤسسة أجيال ولجنة تظلمات النظر في تظلمات التصالح وتطوير الإدارات الهندسية.

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وقال الشرقاوى إن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات، بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي ، والمتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

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برامج تدريبية تصميم وتنفيذ جهاز ادارى كفء ثقافة التدريب والتطوير الدور الحيوى الهام مركز التدريب تنمية الموارد البشرية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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