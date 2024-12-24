الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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محافظات

حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالشرقية

محافظ الشرقية، فيتو
محافظ الشرقية، فيتو

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم 5051 لسنة 2024 م،  بإنهاء تكليف أشرف سالم موسي – من العاملين بالدرجة الاولي التخصصية – التمويل والمحاسبة – برئاسة مركز ومدينة الحسينية من العمل بوظيفته الحالية رئيس مدينة صان الحجر القبلية وعودته لجهة عمله الأصلية على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

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صلاح سالم رئيسا لمركز ومدينة ديرب نجم

كما قرر المحافظ إعادة تنظيم العمل بين كلا من:- صلاح سالم منصور محمد – رئيس مدينة أبو حماد للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة ديرب نجم. ويسري محمد راشد – رئيس حي أول الزقازيق للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية وأحمد علي شحاته ضاحي – رئيس مركز ومدينة ديرب نجم للقيام بأعمال رئيس حي أول الزقازيق وأيمن أحمد بكر صالح – رئيس مركز ومدينة مشتول السوق للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية وعاطف صالح عبده – باحث شئون اتصال بمركز ومدينة الحسينية للقيام بأعمال رئيس مدينة منشأة أبو عمروذلك وللإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

تكليف رئيس مركز ومدينة ههيا للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس حي أول الزقازيق

أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 5052 لسنة 2024 م بتكليف كلاٍ من:- هيام محمد عبده محمد – رئيس الوحدة المحلية القروية بطويحر بمركز أبو حماد – للقيام بتسيير اعمال نائب رئيس مركز ومدينة أبو حماد ومحمد عبد المنعم رمضان – رئيس مدينة منشأة أبو عمر للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية وعمرو مصطفي محمد فتحي – رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح والسيد صبحي محمد البكري – رئيس مركز ومدينة ههيا للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس حي أول الزقازيق وماجد مجدي شوقي – من العاملين بالدرجة الأولى التخصصية – الهندسة برئاسة حي ثان الزقازيق للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس حي أول الزقازيق وأحمد سعد السيد علي – من العاملين بالدرجة الثانية التخصصية – تنمية إدارية برئاسة مركز ومدينة بلبيس للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس.

أوضح محافظ الشرقية أن،القرارين جاءا بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

عقب صدور قراره بحركة تنقلات وتعيينات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم..محافظ الشرقية يجتمع برؤساء المراكز والمدن والأحياء ويُؤكد على بذل المزيد من الجهد والعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم وذلك عقب صدور قراره بحركة تنقلات بعد متابعة مستمرة لأدائهم ولإعادة تنظيم العمل بينهم والذي يأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة،محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

 رئيس مركز ومدينة بلبيس يحصل على الدرجة العالية من وزارة التنمية المحلية

استهل المحافظ الإجتماع بتقديم التهنئة محمد نعمه كُجك السكرتيرالعام المساعد للمحافظة والدكتورجلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس،السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير، لترقيتهم وحصولهم على الدرجة العالية من وزارة التنمية المحلية.

كما رحب المحافظ بالمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد واللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة ههيا والعميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق الجدد متمنيا لهم التوفيق والسداد في تأدية مهام عملهم الجديد.

محافظ الشرقية يشدد على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والإلتحام بالمواطنين والتعرف على إحتياجاتهم

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والإلتحام بالمواطنين والتعرف على إحتياجاتهم والإهتمام بأعمال النظافة والتجميل وكذلك رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

كما شدد المحافظ علي تكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، قائلًا: لن أسمح بوجود إشغالات بالشارع، ولن أقبل أن يقصر أحد في عمله.

محافظ الشرقية يكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسهيل مهام العاملين بادارتي المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية

كما وجه المحافظ بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكد أن حجم العمل والمسؤولية كبير يتطلب مسؤول تنفيذي قادر على العطاء يعمل على مدار الـ ٢٤ ساعه مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.

وفي نهاية الإجتماع كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسهيل مهام العاملين بادارتي المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة وتوفير الجو الملائم لهم أثناء أداء الأعمال المكلفين بها،  كما أعطى المحافظ مهلة لرؤساء المراكز والمدن لإعداد مقترح موضح به الإحتياج الفعلي لنواب رؤساء المراكز والمدن مع عمل تقييم لسكرتيري المجالس والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية تمهيدًا لإعتماد حركة تنقلات وتغييرات تُساهم في تحسين منظومة العمل والإرتقاء بكافة الخدمات المؤداه للمواطنين.

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حركة تنقلات محدودة بمراكز ومدن الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المحاسب صلاح سالم يسري محمد راشد اخبارمحافظة الشرقية

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