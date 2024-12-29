الأحد 29 ديسمبر 2024
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محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة المشروعات التنموية والخدمية

محافظ الشرقية يهنئ
محافظ الشرقية يهنئ الرئيس يُرحب بأعضاء المجلس الجدد

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة 

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الحضور فى المجلس التنفيذى 

وبالاضافة الى  المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ونائب المستشار العسكري للمحافظة، والعميد كريم سويلم مدير ادارة الحماية المدنية، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين، والعميد محمد فخر مدير شرطة المرافق، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 

إستهل المحافظ الإجتماع بتقديم التهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان والقيادات الشرطية والعسكرية وأعضاء المجلس التنفيذي وأبناء المحافظة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

محمد نعمة كجك السكرتير العام المساعد 

كما قدم المحافظ التهنئة محمد نعمه كُجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والسيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير ، لترقيتهم وحصولهم على الدرجة العالية من وزارة التنمية المحلية متمنيًا لهم دوام التوفيق والرقي.

الترحيب بالمنضمين للمجلس التنفيذى الجدد 

وخلال الإجتماع رحب المحافظ بالمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد ، واللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة ههيا، والعميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، والمهندس جمال أحمد مدير عام الإصلاح الزراعي لإنضمامهم لعضوية المجلس التنفيذي، وتوليهم مهام عملهم الجديد متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد والمضي قدمًا نحو إستكمال تطوير منظومة العمل وتحسين أداء العاملين داخل الجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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بذل المزيد من الجهد لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية 

طالب المحافظ أعضاء المجلس التنفيذي ببذل المزيد من الجهد والعمل ليل نهار لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالقرى ومراكز ومدن المحافظة، وإلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ محافظة الشرقية محمد نعمة كجك السكرتير العام المساعد

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