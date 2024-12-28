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محافظات

إقامة سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين فى الشرقية غدا

محافظ الشرقية،فيتو
محافظ الشرقية،فيتو

 أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عن إقامة "سوق اليوم الواحد" غدا بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وللأسبوع الثاني على التوالي لعرض السلع بالأسعار المخفضة. 

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الجهات المتعاونة فى السوق 

 والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية لبيع السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض، والمستمر حتى نهاية اليوم.

تخفيف العبء عن المواطنين 

 أكد محافظ الشرقية أن كافة  الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

افتتاح سوق اليوم الواحد

 كان محافظ الشرقية قد قام بافتتاح سوق اليوم الواحد بـ مدينة الصيادين بالزقازيق الأسبوع الماضي، والمُقام بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة وشركة مطاحن شرق الدلتا وشركة مضارب دمياط وبلقاس وتجار الجملة 

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تخفيضات تصل الى 30%

 وشركات تصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30 % والمستمرة حتى نهاية اليوم، لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لسد احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية.

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الاسعار المخفضة الاسبوع الثانى محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية مركز الزقازيق منطقة الصيادين

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