حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن بالشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، القرار رقم 5051 لسنة 2024 م، بإنهاء تكليف أشرف سالم موسي من العاملين بالدرجة الأولى التخصصية التمويل والمحاسبة برئاسة مركز ومدينة الحسينية من العمل بوظيفته الحالية رئيس مدينة صان الحجر القبلية وعودته لجهة عمله الأصلية على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية محافظة الشرقية.

كما قرر المحافظ إعادة تنظيم العمل بين صلاح سالم منصور محمد رئيس مدينة أبو حماد للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.ويسري محمد راشد رئيس حي أول الزقازيق للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية وأحمد علي شحاته ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم للقيام بأعمال رئيس حي أول الزقازيق.

وشملت الحركة نقل أيمن أحمد بكر صالح رئيس مركز ومدينة مشتول السوق للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية وعاطف صالح عبده باحث شئون اتصال بمركز ومدينة الحسينية للقيام بأعمال رئيس مدينة منشأة أبو عمر.

والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 5052 لسنة 2024م بتكليف هيام محمد عبده محمد رئيس الوحدة المحلية القروية بطويحر بمركز أبو حماد للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس مركز ومدينة أبو حماد ومحمد عبد المنعم رمضان رئيس مدينة منشأة أبو عمر للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية.وعمرو مصطفى محمد فتحي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

بالإضافة إلى نقل السيد صبحي محمد البكري رئيس مركز ومدينة ههيا للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس حي أول الزقازيق وماجد مجدي شوقي من العاملين بالدرجة الأولى التخصصية الهندسة برئاسة حي ثان الزقازيق للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس حي أول الزقازيق وأحمد سعد السيد علي من العاملين بالدرجة الثانية التخصصية – تنمية إدارية برئاسة مركز ومدينة بلبيس للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس.

وأوضح محافظ الشرقية أن القرارين جاءا بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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