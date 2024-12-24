مسئولو زراعة الشرقية يتفقدون محطة الطاقة الشمسية ببلبيس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الطاقة الشمسية في المجالات الزراعية باعتبارها من أحدث الطرق التكنولوجية المستخدمة ومن أفضل الحلول المثالية لتوفير التكاليف على المزارعين وزيادة الإنتاجية، حيث تساهم في نمو معدل تحسين المحاصيل الزراعية والتحكم بدرجة الحرارة والرطوبة.

المهندس عماد محمد جنجن

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، قيام المديرية بالمرور الميداني لتفقد محطة الطاقة الشمسية والتى تتبع مشروع بناء القدرة على الصمود بقرية ميت ربيعة بمركز بلبيس بحضور المهندس علي لاشين مدير مكتب الشرقية بالمشروع.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه خلال المرور الميداني تم الاستماع إلى المزارعين وكيفية ترشيد استهلاك المياه من خلال تطوير المروى بمواسير مدفونة تخدم المروى لمساحة 25 فدانا كذلك كيفية الحفاظ على المحطة والمحابس لاستدامة المشروع.

ولفت إلى أنه بعد الإنتهاء من الجولة التفقدية تم عقد اجتماع بمقر الجمعية الزراعية لمناقشة مشكلات المزارعين والعمل على حلها، حيث اتسم الحوار الهادف وذلك طبقا لتوسعات المهندس علاء الدين فاروق وزير الزراعة.

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