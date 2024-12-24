الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مسئولو زراعة الشرقية يتفقدون محطة الطاقة الشمسية ببلبيس

زراعة الشرقية:تفقدمحطةالطاقةالشمسيةبقريةميت
زراعة الشرقية:تفقدمحطةالطاقةالشمسيةبقريةميت ربيعةبمركز بلبيس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الطاقة الشمسية في المجالات الزراعية باعتبارها من أحدث الطرق التكنولوجية المستخدمة ومن أفضل الحلول المثالية لتوفير التكاليف على المزارعين وزيادة الإنتاجية، حيث تساهم في  نمو معدل تحسين المحاصيل الزراعية والتحكم بدرجة الحرارة والرطوبة.

زراعة الشرقية تتابع أعمال تطهير الخلجان بقرى الزقازيق

المهندس عماد محمد جنجن 

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، قيام المديرية بالمرور الميداني لتفقد محطة الطاقة الشمسية والتى تتبع مشروع بناء القدرة على الصمود بقرية ميت ربيعة بمركز بلبيس بحضور المهندس علي لاشين مدير مكتب الشرقية بالمشروع.

 

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه خلال المرور الميداني تم الاستماع إلى المزارعين وكيفية ترشيد استهلاك المياه من خلال تطوير المروى بمواسير مدفونة تخدم المروى لمساحة 25 فدانا كذلك كيفية الحفاظ على المحطة والمحابس لاستدامة المشروع.

زراعة الشرقية تنظم دورة تدريبية عن إدارة الملوثات العضوية

ولفت إلى أنه بعد الإنتهاء من الجولة التفقدية تم عقد اجتماع بمقر الجمعية الزراعية لمناقشة مشكلات المزارعين والعمل على حلها، حيث اتسم الحوار الهادف  وذلك طبقا لتوسعات المهندس علاء الدين فاروق وزير الزراعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المجالات الزراعية الحلول المثالية لتوفير التكاليف اهمية الطاقة الشمسية احدث الطرق التكنولوجية المحاصيل الزراعية

مواد متعلقة

زراعة الشرقية تنظم دورة تدريبية عن إدارة الملوثات العضوية

زراعة الشرقية تتابع أعمال تطهير الخلجان بقرى الزقازيق

زراعة الشرقية تنظم ندوات إرشادية

زراعة الشرقية: ضبط مبيدات محظور تداولها ومخصبات في محلات غير مرخصة  

ads

الأكثر قراءة

أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء

بالأسماء، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء ( تحديث)

ماتت في حادث أليم، قصة الطالبة "رحيق" شهيدة العلم وحافظة القرآن بالمنوفية (صور)

لحظة انفجار وغرق سفينة روسية تحمل معدات نووية في البحر المتوسط (فيديو)

«سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي» أمام جلسة الاستئناف غدًا.. انسحاب محاميين من هيئة الدفاع عن عمر زهران.. المحكمة تقضي بالسجن سنتين وتستند على 3 أدلة.. وهذا موقف نقابة السينمائيين (صور)

كهربا يرفض العروض المحلية حال رحيله عن الأهلي في يناير

خبر كاذب يهدد العلاقات بين روسيا والسودان، حقيقة التراجع عن اتفاق القاعدة العسكرية

الصقر يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بسبب فيديو المشاجرة في الملهى الليلي

منوعات

المزيد

توقعات برج الثور 2025، الحب في انتظارك ومثابرتك تؤتي ثمارها

بابا نويل يهنئ رواد الفضاء الروس بقدوم العام الجديد

غضب إسرائيلي بعد عرض شركة أمريكية تيشيرتات تحمل صورة السنوار

ميجان ماركل تعرب عن رغبتها قضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضروات اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع الكوسة والخيار في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض التمر والجوافة في سوق العبور

انخفاض ملحوظ في أسعار البط، وهذا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

31.82 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قطار الملك المصري لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الحديد وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير رؤية أكل اللحم في المنام وعلاقتها بتحسن الأحوال المعيشية

تعرف على أول منازل الآخرة ومصير المتوفى في القبر

المزيد
الجريدة الرسمية