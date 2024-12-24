الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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محافظات

إزالة 12 حالة بناء مخالف على أراضي أملاك الدولة بالشرقية

المهندس حازم الاشمونى
المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية.  

إزالة تعديات بالبناء المخالف في الشرقية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.بالاضافة الى اعطاءاحساس للمواطن بهيبة الدولة. 

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 9 حالات تعدي بمساحة 1427 متر مباني و3 حالات تعدي بمساحة 7 فدان و17 قيراط بنطاق المحافظة. 

 

إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

التصدى لاى محاولة بناء بدون ترخيص 

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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