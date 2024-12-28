السبت 28 ديسمبر 2024
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حوادث

شخص ينهي حياة أرملة شقيقه وينتحر بإلقاء نفسه أمام قطار ببني سويف

شخص ينهي حياة أرملة
شخص ينهي حياة أرملة شقيقه وينتحر بإلقاء نفسه

شهدت مدينة ببا بـ محافظة بني سويف، اليوم السبت، واقعة مأساوية حيث أقدم رجل خمسيني على قتل أرملة شقيقه باستخدام آلة حادة (سكين)، ثم أنهى حياته بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات.

 

بلاغ جريمة قتل ببني سويف 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف تلقت بلاغًا بوصول جثة سيدة إلى مستشفى ببا المركزي، حيث تبين أنها تُدعى سيدة م.ع (58 عامًا)، وقد لقيت مصرعها متأثرة بطعنة نافذة في الرقبة، كما استقبل المستشفى نجلها مصطفى م ع.ع (24 عامًا) مصابًا بطعنة في البطن، وجرى نقله إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

 

وأوضحت التحريات الأولية أن الجاني، حسن ع.م (50 عامًا)، يعاني من الإدمان وتفاقم خلافات عائلية بينه وبين أسرة شقيقه، وفي لحظة غضب، اقتحم منزل الضحية وارتكب جريمته، قبل أن يلوذ بالفرار ولاحقًا، أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات المارة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

على الفور، تم توجيه فريق بحثي لفحص ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

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