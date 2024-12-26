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إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

أصيب 9 أشخاص بينهم 6 أطفال، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة 7 ركاب وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الغربي بعد كمين قصر الباسل، في اتجاه القاهرة، بنطاق محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، نظرًا لقرب المستشفى من موقع الحادث.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي، بعد كمين قصر الباسل في اتجاه القاهرة. وعلى الفور، تم التوجيه بسرعة إرسال سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل المصابين إلى المستشفى.

أسماء المصابين بحادث بني سويف

انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن المصابين هم: مريم خالد شحاتة (4 سنوات) التي أصيبت بكدمات وسحجات بالجسم، وغادة رضا محمد (14 سنة) التي تعرضت أيضًا لكدمات وسحجات بالجسم، ومنه خالد شحاته (11 سنة) الذي أصيب باشتباه كسر في الذراع اليسرى، ومحمود ربيع إبراهيم (21 سنة) الذي تعرض لجرح في الوجه بطول 6 سم.

كما أصيب كل من: راندا رضا محمد (23 سنة) بكدمات وسحجات، وعلى ربيع أحمد (عامان) بكدمات وسحجات، ومحمود أحمد عمر (7 سنوات) بكدمات وسحجات بالجسم، وفاتن رضا محمد (27 سنة) بكدمات بالجسم، وعبده خالد شحاته (عامان) باشتباه نزيف داخلي.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات الضرورية.

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