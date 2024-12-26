إحالة إدارة مدرسة ابتدائية ببني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا من مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن جهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس، والاطمئنان على انتظام الدراسة، وحرص أعضاء هيئة التدريس والإداريين على متابعة سير العملية التعليمية والالتزام بها في مختلف المراحل التعليمية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جولة مفاجئة لوكيل تعليم بني سويف

وأشار التقرير، الذي عرضته الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ بني سويف، إلى جولتها المفاجئة التي أجرتها صباح اليوم، حيث تفقدت خلالها المدرسة الابتدائية المشتركة بالجزيرة المرتفعة في مدينة بني سويف، التابعة لإدارة تعليم شرق، رافقها في الزيارة الدكتورة رباب حامد مدير إدارة المتابعة، ومحمد إمام منسق المتابعة.

وتفقدت وكيل تعليم بني سويف حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة. كما تبادلت الحديث مع التلاميذ وإدارة المدرسة حول سير العملية التعليمية، وانتظام الحضور، وتنفيذ القرارات الخاصة بالكثافات الطلابية، وجداول الحصص، وقوائم الفصول.

تقصير وخلل في سير العملية التعليمية

وتبين خلال الزيارة وجود تقصير وخلل في سير العملية التعليمية وعدم الانضباط المطلوب، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة في المدرسة، بناءً على ذلك، تقرر إحالة إدارة المدرسة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بسبب التراخي في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة.

وأكدت وكيل الوزارة على ضرورة استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام سير العملية التعليمية، مع مواصلة أعمال النظافة وتطهير دورات المياه وحجرات الدراسة، حفاظًا على صحة وسلامة التلاميذ، إلى جانب الالتزام بالمواعيد الرسمية وتنظيم دخول وخروج التلاميذ.

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