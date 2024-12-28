تشييع جثامين 3 طلاب ضحايا حادث تصادم ببني سويف

شيع أهالى قرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، اليوم السبت، جثامين 3 طلاب ثانوي، ضحايا حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق المماليك سدمنت الجبل، وسط حالة من الحزن والأسى بين أهالى القرية.

صلاة الجنازة على 3 طلاب ببني سويف

وأدى أهالى قرية سدمنت الجبل، صلاة الجنازة على جثامين الطلاب الثلاثة، بمسجد القرية، عقب الانتهاء من إجراءات الدفن والتصاريح الخاصة، واستلام الجثث من داخل مشرحة مستشفى اهناسيا التخصصى ببنى سويف.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما استقبلت مستشفى إهناسيا التخصصى ببنى سويف، جثامين 3 طلاب بالصف الأول الثانوي، وإصابة 2 آخرين في حالة خطرة، إثر حادث سير، وقع مساء الجمعة، إثر تصادم دراجتين بخاريتين بطريق "المماليك ـ سدمنت الجبل" بمركز إهناسيا ببني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ محافظة بنى سويف، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق "المماليك سدمنت الجبل" بدائرة مركز شرطة إهناسيا، نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة أثنين آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

أسماء ضحايا حادث سير ببني سويف

وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة كل من: أحمد شعبان الجميل (18 عامًا) ويوسف أحمد شعبان العجماوي (15 عامًا) وجاسر محمد شافعي (17 عامًا)، كما أصيب بالحادث ماهر أسامة رمضان (15 عامًا) وحمادة محمد عبد الفتاح (15 عامًا) حالتهما خطرة، جميعهم طلاب بالصف الأول الثانوي ويقيمون قرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا ببني سويف.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وجار متابعة الحالة الصحية للطالبين الآخرين بداخل العناية المركزة بمستشفى إهناسيا التخصصى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.