إنشاء فرع تصديق جديد بمحكمة بني سويف الابتدائية للمواطنين

أعلنت محافظة بني سويف عن قرار وزارة العدل الخاص بإنشاء فرع تصديق جديد بمحكمة بني سويف الابتدائية، وذلك للتيسير على المواطنين وتقليل معاناة السفر إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة.

محافظ بني سويف يشيد بقرار وزارة العدل

وأشادة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بقرار وزارة العدل الخاص بإنشاء فرع تصديق جديد بمحكمة بني سويف الابتدائية، مؤكدا أنه يستهدف التيسير على المواطنين وتقليل معاناة السفر إلى ديوان عام الوزارة بمنطقة لاظوغلي بالقاهرة للتصديق على الأوراق القضائية، يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لدعم المبادرة الرئاسية "بداية".

وأكدت محكمة بني سويف الابتدائية صدور قرار المستشار وزير العدل رقم 8431 لسنة 2024، والذي يقضي بإنشاء "مكتب تصديقات محكمة بني سويف"، كمقر تابع لقسم التصديقات المركزي بديوان عام الوزارة، سيختص المكتب الجديد بأعمال التصديق على الأحكام القضائية المدنية والتجارية والأحكام الجنائية الباتة، بالإضافة إلى التصديق على المُحررات الموثقة الصادرة من مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.

موعد بدء عمل مكتب التصديقات ببني سويف

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالمكتب الجديد اعتبارًا من 5 يناير 2025، ويقع مقره داخل محكمة بني سويف الابتدائية بمدينة بني سويف، مما يسهم في تحسين الخدمات القضائية وتخفيف العبء عن المواطنين.

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