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فرق مكافحة العدوى بصحة بني سويف تنفذ تدريبات بالمستشفيات المركزية والعامة

تدريبات على رأس
تدريبات على رأس العمل بمستشفيات ببني سويف، فيتو

تابعت فرق مكافحة العدوى بمديرية الصحة بـ بني سويف، تنفيذ أنشطة تدريبية ومتابعات ميدانية شملت المستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة، في إطار تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الطبية والالتزام بها، وتحت إشراف الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف، ومتابعة الدكتورة هناء حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى.  

 

 تدريبات على رأس العمل بمستشفيات ببني سويف

ففي مستشفى الفشن المركزي بـ بني سويف، قامت "غادة سليمان ورغدة محمد" بإعادة تدريب التمريض المرشحات للعمل بقسم الرعاية المركزة الجديد، وفي مستشفى ببا المركزي بـ بني سويف قامت "رضا فتح الباب" بالمرور على وحدة الكلى الصناعي وحضانة سدس، كما قامت "مبروكة أحمد" بالمرور على وحدة كلى قمبش، وتمت متابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل الأقسام. 

 

وفي مستشفى الصدر بـ بني سويف، نفذ فريق مكافحة العدوى بالمستشفى، المكون من سهير سيد، وشيماء بدوي، ودعاء رمضان، تدريبًا للتمريض الجدد قبل توزيعهم على الأقسام المختلفةن وفي مستشفى الحميات ببني سويف قامت "سحر فرج الله" بتدريب التمريض الجدد المنتدبين من مستشفى ناصر على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى ومتطلبات العزل، وفي مستشفى ناصر العام تم تدريب فريق التمريض العاملين بقسم الأطفال على إجراءات مكافحة العدوى. 

 

وأكدت وكيل صحة بني سويف، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة مديرية الصحة ببني سويف لتعزيز ثقافة مكافحة العدوى بالمستشفيات وضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة المرضى والعاملين بالمجال الصحي.

 

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