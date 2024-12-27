الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة بني سويف تنفذ دورات تدريبية للارتقاء بمستوى التمريض وخدمة المرضى

دورات تدريبية بصحة
دورات تدريبية بصحة بني سويف، فيتو

اختتمت مديرية الصحة بـ بني سويف، فعاليات دورتين تدريبيتين لأفراد هيئة التمريض، تحت متابعة الدكتورة مها حسن مدير إدارة التمريض، وذلك في إطار حرص المديرية تحت إشراف الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف، على الارتقاء بمستوى التمريض وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

 

تدريبًا حول أعمال الاستقبال بالمستشفيات 

وشملت الدورة الأولى تدريبًا حول أعمال الاستقبال بالمستشفيات بهدف تعزيز قدرة فرق التمريض على التعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة وسرعة وقد انطلقت فعالياتها يوم السبت 21 ديسمبر واستهدفت 21 ممرضة من العاملين بالمستشفيات العلاجية.

 

التدريب على التنمية الذاتية لفرق التمريض

أما الدورة الثانية فركزت على التنمية الذاتية لتعزيز القدرات الشخصية والمهنية لفرق التمريض في الوحدات الصحية وانطلقت يوم الثلاثاء 24 ديسمبر واستهدفت 18 من أفراد التمريض العاملين بالوحدات الصحية.

 

قام بتقديم التدريب مشرفات تمريض العلاجية والرعاية الأساسية بإدارة التمريض بصحة بني سويف ضمن جهود المديرية لدعم وتطوير الأداء المهني وتحسين مستوى الخدمات التمريضية المقدمة للمواطنين.

 

إحالة إدارة مدرسة ابتدائية ببني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

إخماد حريق بمخزني خردة وفراشة في بني سويف دون إصابات

مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة ببني سويف

مصرع شاب دهسا أسفل عجلات تريلا في بني سويف

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكورنيش النيل ببني سويف

إيقاف أعمال بناء قاعة مناسبات مخالفة دون ترخيص بمدينة بني سويف

الخدمة الاجتماعية بطلًا لكأس رئيس جامعة بني سويف لكرة القدم

محافظ بني سويف يتابع إجراءات حل مشكلات المواطنين

محافظ بني سويف: قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية التنموية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

إحالة إدارة مدرسة ابتدائية ببني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

إخماد حريق بمخزني خردة وفراشة في بني سويف دون إصابات

مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة ببني سويف

مصرع شاب دهسا أسفل عجلات تريلا في بني سويف

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكورنيش النيل ببني سويف

إيقاف أعمال بناء قاعة مناسبات مخالفة دون ترخيص بمدينة بني سويف

الخدمة الاجتماعية بطلًا لكأس رئيس جامعة بني سويف لكرة القدم
ads

الأكثر قراءة

المعاينة الأولية تكشف سبب حريق شقة المنيب ومفاجأة عن طريقة وفاة الضحايا

قبل ترحيله للدخيلة في 3 قضايا، اكتشاف حكم جديد على حمو بيكا لصالح هاني شاكر بعد ضبطه في الزمالك

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح باب تعيينات بالحكومة 30 ديسمبر (فيديو)

طقس الغد، أمطار رعدية على هذه المناطق

كنت أفضل عدم وجود البنا، خبير تحكيمي يحسم جدل ضربة جزاء المصري أمام الأهلي وهدف أفشة

من داخل مكتب الرئيس، نص خطاب بشار الأسد على تلفزيون سوريا قبل الهروب

حريق هائل يودي بحياة 5 أشخاص في المنيب

محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثالث أمام ليستر سيتي

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ضبط 1.8 مليون حبة كبتاجون داخل مقاعد وطاولات قهوة بالكويت

آبل تواجه تهمة بسرقة براءة اختراع

بعد معركتها مع السرطان.. كيت ميدلتون تتألق بعودتها إلى الأضواء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 26- 12- 2024 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

بكام كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد قرار البنك المركزي.. رحلة أسعار الفائدة في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 27 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 27 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية