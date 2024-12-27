صحة بني سويف تنفذ دورات تدريبية للارتقاء بمستوى التمريض وخدمة المرضى

اختتمت مديرية الصحة بـ بني سويف، فعاليات دورتين تدريبيتين لأفراد هيئة التمريض، تحت متابعة الدكتورة مها حسن مدير إدارة التمريض، وذلك في إطار حرص المديرية تحت إشراف الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف، على الارتقاء بمستوى التمريض وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

تدريبًا حول أعمال الاستقبال بالمستشفيات

وشملت الدورة الأولى تدريبًا حول أعمال الاستقبال بالمستشفيات بهدف تعزيز قدرة فرق التمريض على التعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة وسرعة وقد انطلقت فعالياتها يوم السبت 21 ديسمبر واستهدفت 21 ممرضة من العاملين بالمستشفيات العلاجية.

التدريب على التنمية الذاتية لفرق التمريض

أما الدورة الثانية فركزت على التنمية الذاتية لتعزيز القدرات الشخصية والمهنية لفرق التمريض في الوحدات الصحية وانطلقت يوم الثلاثاء 24 ديسمبر واستهدفت 18 من أفراد التمريض العاملين بالوحدات الصحية.

قام بتقديم التدريب مشرفات تمريض العلاجية والرعاية الأساسية بإدارة التمريض بصحة بني سويف ضمن جهود المديرية لدعم وتطوير الأداء المهني وتحسين مستوى الخدمات التمريضية المقدمة للمواطنين.

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