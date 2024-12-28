السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توقيع الكشف والفحوصات لـ 750 حالة في قافلة طبية لمرضى العيون ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف،
قافلة طبية ببني سويف، فيتو

نظم نادي الشبان المسلمين ببني سويف، اليوم السبت، بإشراف الكابتن توني عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي، قافلة طبية استهدفت مرضى العيون، تحت عنوان «سلامة عيونك» ووقعت الكشف والفحوصات الطبية على أكثر من 750 حالة من ابناء مدينة بني سويف.

قافلة طبية ببني سويف 

وقال الكابتن توني عثمان، رئيس مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين، إنه تم تنظيم قافلة طبية بمقر النادي، استهدفت مرضى العيون، من أبناء مدينة بني سويف، ضمن مشاركة النادي بالمبادرة الرئاسية «بداية» وبالتعاون مع مستشفى دار العيون وجمعية الشبان.

واضاف رئيس نادي الشبان المسلمين ببني سويف، ان القافلة تضمنت كشف العيون لجميع الأعمار وفحص قاع العين وقياس النظر وقياس ضغط العين وكشف نظارة مجانًا لجميع الأعمار، لأكثر من 750 حالة.

وأشار «عثمان» إلى أن القافلة الطبية لمرضى العيون تأتي في إطار إستمرار الدور المجتمعي لدعم ورعاية الفئات الاولى بالرعاية، واستكمالًا للأنشطة الإجتماعية التي يتم تنفيذها، والتي من بينها: توزيع بطاطين والألحفة وكارتين المواد غذائية ومائدة الإفطار خلال شهر رمضان من كل عام.

بالأسماء، مصرع وإصابة 5 طلاب ثانوي في حادث تصادم ببني سويف

ضبط منتحل صفة طبيب بمركز حضانات في إهناسيا ببني سويف

فرق مكافحة العدوى بصحة بني سويف تنفذ تدريبات بالمستشفيات المركزية والعامة

صحة بني سويف تنفذ دورات تدريبية للارتقاء بمستوى التمريض وخدمة المرضى

تحرير 17 محضرا في حملة تموينية مكبرة ببني سويف

إحالة إدارة مدرسة ابتدائية ببني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

إخماد حريق بمخزني خردة وفراشة في بني سويف دون إصابات

مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة ببني سويف

مصرع شاب دهسا أسفل عجلات تريلا في بني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف ببنى سويف

مواد متعلقة

بالأسماء، مصرع وإصابة 5 طلاب ثانوي في حادث تصادم ببني سويف

ضبط منتحل صفة طبيب بمركز حضانات في إهناسيا ببني سويف

فرق مكافحة العدوى بصحة بني سويف تنفذ تدريبات بالمستشفيات المركزية والعامة

صحة بني سويف تنفذ دورات تدريبية للارتقاء بمستوى التمريض وخدمة المرضى

تحرير 17 محضرا في حملة تموينية مكبرة ببني سويف

إحالة إدارة مدرسة ابتدائية ببني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

إخماد حريق بمخزني خردة وفراشة في بني سويف دون إصابات

ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من حمو بيكا على ترحيله إلى سجن برج العرب

بعد وفاته اليوم، معلومات لا تعرفها عن زوج الفنانة نشوى مصطفى

ترحيلات القاهرة تسلم حمو بيكا لأمن الإسكندرية، ونيابة الدخيلة تحقق معه بسبب حفل “وش غضب”

وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

أول رد من الزمالك على إنذار سيف الجزيري للنادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة

متى يتم تنفيذ عقوبات لجنة الانضباط؟ مصدر باتحاد الكرة يرد

كهربا يعتذر لجماهير الأهلي: "فيه ناس عايزة تدمرني"

إيقاف مروان حمدي 6 مباريات، اتحاد الكرة يعلن قرارات لجنة الانضباط

منوعات

المزيد

أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي في بيرو وتتسبب بأضرار جسيمة

روس كوسموس: إطلاق صاروخ "أنغارا" المطور سيحاكي حادثا فضائيا

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ما الحب إلا للحبيب الأول، لامين يامال يعود إلى صديقته رغم الخيانة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

بـ 32 جنيها’ سعر السكر اليوم السبت 28-12-2024 في مصر

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: الاحتفال برأس السنة الميلادية جائز شرعًا في هذه الحالة

تفسير "إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ".. رئيس جامعة الأزهر يوضح (فيديو)

كيف تكون الخشية من الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية