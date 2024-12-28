توقيع الكشف والفحوصات لـ 750 حالة في قافلة طبية لمرضى العيون ببني سويف

نظم نادي الشبان المسلمين ببني سويف، اليوم السبت، بإشراف الكابتن توني عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي، قافلة طبية استهدفت مرضى العيون، تحت عنوان «سلامة عيونك» ووقعت الكشف والفحوصات الطبية على أكثر من 750 حالة من ابناء مدينة بني سويف.

قافلة طبية ببني سويف

وقال الكابتن توني عثمان، رئيس مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين، إنه تم تنظيم قافلة طبية بمقر النادي، استهدفت مرضى العيون، من أبناء مدينة بني سويف، ضمن مشاركة النادي بالمبادرة الرئاسية «بداية» وبالتعاون مع مستشفى دار العيون وجمعية الشبان.

واضاف رئيس نادي الشبان المسلمين ببني سويف، ان القافلة تضمنت كشف العيون لجميع الأعمار وفحص قاع العين وقياس النظر وقياس ضغط العين وكشف نظارة مجانًا لجميع الأعمار، لأكثر من 750 حالة.

وأشار «عثمان» إلى أن القافلة الطبية لمرضى العيون تأتي في إطار إستمرار الدور المجتمعي لدعم ورعاية الفئات الاولى بالرعاية، واستكمالًا للأنشطة الإجتماعية التي يتم تنفيذها، والتي من بينها: توزيع بطاطين والألحفة وكارتين المواد غذائية ومائدة الإفطار خلال شهر رمضان من كل عام.

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