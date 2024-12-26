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محافظات

تحرير 17 محضرا في حملة تموينية مكبرة ببني سويف

أحمد عبد الصمد نائب
أحمد عبد الصمد نائب رئيس مركز إهناسيا ببني سويف، فيتو

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا بـ محافظة بني سويف برئاسة أحمد عبد الصمد نائب رئيس المركز، اليوم الخميس، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة تموين إهناسيا والمكتب الفني بمديرية التموين للمرور على المخابز البلدية بالمركز وذلك لضبط المخالفات وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

تحرير 17 محضرا في حملة تموينية ببني سويف

وأسفرت الحملة التي تم تنفيذها، عن تحرير 17 محضر مخالفة متنوعة شملت تحرير 2 محضر تصرف في دقيق مدعم تحرير 2 محضر تجميع 13 جوال دقيق لإعادة بيعها بالسوق السوداء تحرير 5 محاضر نقص وزن تحرير 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين تحرير 2 محضر لعدم وضع قائمة بمواعيد التشغيل تحرير محضر واحد لعدم صرف بون للمواطنين تحرير محضر واحد لعدم وجود سجل بالمخبز.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وعرض المحاضر على الجهات المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة، بالتنسيق مع إدارة تموين إهناسيا والمكتب الفني بمديرية التموين بـ بني سويف، للمرور على المخابز البلدية بالمركز وذلك لضبط المخالفات وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأكد أحمد عبد الصمد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، استمرار حملات التفتيش والرقابة لضبط المخالفات التموينية والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على خبز بجودة عالية.

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