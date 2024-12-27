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بالأسماء، مصرع وإصابة 5 طلاب ثانوي في حادث تصادم ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

لقي 3 طلاب ثانوي مصرعهم، وأصيب اثنان آخران في حالة خطرة، إثر حادث سير، وقع مساء اليوم الجمعة، إثر تصادم دراجتين بخاريتين بطريق "المماليك ـ سدمنت الجبل" بمركز إهناسيا بـ بني سويف، وتم نقل المصابين في سيارات الإسعاف إلى مستشفى إهناسيا التخصصي فيما تم إيداع الـ 3 جثث بثلاجة المستشفى.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق "المماليك ـ سدمنت الجبل" بدائرة مركز شرطة إهناسيا، نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة أثنين آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

 

مصرع وإصابة 5 طلاب ثانوي

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة كل من: أحمد شعبان الجميل (18 عامًا) ويوسف أحمد شعبان العجماوي (15 عامًا) وجاسر محمد شافعي (17 عامًا)، كما أصيب بالحادث ماهر أسامة رمضان (15 عامًا) وحمادة محمد عبد الفتاح (15 عامًا)، جميعهم طلاب بالصف الأول الثانوي ويقيمون قرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا بـ بني سويف.

وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بـ بـني سويف، لبدء تحقيقاتها لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث وتحديد الأسباب بشكل دقيق. 

 

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