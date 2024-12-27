الجمعة 27 ديسمبر 2024
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محافظات

ضبط منتحل صفة طبيب بمركز حضانات في إهناسيا ببني سويف

مديرية الصحة ببني
مديرية الصحة ببني سويف، فيتو

ضبطت حملة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة إهناسيا بـ محافظة بني سويف، عددًا من المخالفات، شملت انتحال صفة طبيب داخل مركز حضانات، ووجود سلبيات جسيمة في سياسات مكافحة العدوى بمركز للجراحة العامة وآخر للحضانات.

حملات تفتيشية على المراكز الطبية ببني سويف 

وأفاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية ستستمر على مستوى المحافظة، بما يشمل القرى والعزب، مع تقديم تقارير دورية لتقييم الجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تنفذ خطة رقابية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مع إتاحة قنوات لاستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف، حول تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر، بتنظيم حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة ضمن خطة المديرية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ ووزارة الصحة لتحقيق الانضباط في القطاع الصحي، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

وشملت الحملة المرور على عدد من المراكز الطبية في مركز اهناسيا، حيث تم ضبط مخالفات بمركز للحضانات تضمنت وجود طبيب وتمريض غير مرخصين لمزاولة المهنة، بالإضافة إلى رصد مخالفات جسيمة في مكافحة العدوى. كما تم تسجيل مخالفات مشابهة بمركز للجراحة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 153 لسنة 2004.

شارك في الحملة كل من: الدكتور كريم محمد، الدكتور لبنى محمد، الدكتورة سوزان عطية، والدكتورة ناردين عبد الحاكم، من مساعدي مدير إدارة العلاج الحر.

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بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

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