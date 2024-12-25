إخماد حريق بمخزني خردة وفراشة في بني سويف دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ بني سويف، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق اندلع في مخزني خردة وفراشة بشارع 8 بمنطقة الغمراوي بمدينة بني سويف، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأفادت التحريات الأولية للشرطة أن الحريق أسفر عن تدمير المخزنين بالكامل، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بـ بني سويف من منع امتداد النيران إلى المحلات والمباني المجاورة، مما حال دون وقوع خسائر مادية أكبر.

الحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات لحريق بني سويف

وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية بـ بني سويف بثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، عقب تلقي شرطة النجدة بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل المخزنين. نجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل انتشارها، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المنطقة المحيطة.

من جانبها، باشرت النيابة العامة بـ بني سويف التحقيق في الواقعة، وأمرت بانتداب خبراء من المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق، وكُلّف الخبراء بتحديد أسباب الحريق ونقطة بدايته ونهايته، إضافة إلى الكشف عن الأدوات المستخدمة في الحادث، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الواقعة.

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