أخبار الرياضة اليوم، نجم الأهلي يتعرض لحادث سير، انتقادات جماهيرية لقميص الزمالك الجديد، فينيسيوس أفضل لاعب في العالم بـ جلوب سوكر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تعرض عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحادث سير، أدى إلى أضرار بأحد جوانب سيارته.

ونشر لاعب الأهلي عدة صور لسيارته عقب الحادث عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الحمد لله على كل حال”.

انتقد عدد من مشجعي نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قميص الفريق الجديد، نظرا لتشابه تصميمه مع تيشرت الإسماعيلي.

وتعاقد الزمالك مع شركة ملابس مطلع الموسم الجاري لتوريد كافة ملابس الألعاب الرياضية وهي نفس الشركة التي المتعاقد معها النادي الإسماعيلي.

رفض ثنائي فريق شباب بلوزداد الجزائري، الحارس مصطفى زغبة والمهاجم إسلام سليماني، قرار عبد القادر عمراني، المدير الفني للفريق، خلال مباراة الفريق اليوم الجمعة، ببطولة الدوري المحلي.

وقرر المدرب إجلاس الثنائي على مقاعد البدلاء في المباراة التي فاز بها الفريق على أولمبيك أقبو 2-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الجزائري.

توج الدولي البرازيلي، فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، مساء اليوم الجمعة، بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2024.

وتفوق فينيسيوس على الكثير من اللاعبين البارزين أمثال كريستيانو رونالدو (النصر)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، جود بيلينجهام وداني كارفاخال، كيليان مبابي وتوني كروس (ريال مدريد)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) وإيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

تُوج النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد، بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2024 من جلوب سوكر، خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، في دبي بالإمارات.

وتفوق فينيسيوس على محمد صلاح هداف ليفربول، وهالاند هداف مانشستر سيتي.

حصد النجم الإسباني الشاب، لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، مساء اليوم الجمعة، جائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2024 من جلوب سوكر.

تُوج نادي ريال مدريد بجائزة أفضل ناد خلال عام 2024، والمقدمة بحفل توزيع جوائز جلوب سوكر المقامة حاليا في دبي.

تُوج الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2024، المقدمة من جلوب سوكر.

وتعد هذه هي المرة الثانية تواليا التي يتوج فيها النجم البرتغالي بالجائزة، بعدما حصدها العام الماضي 2023، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع "العالمي".

فاز البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال السعودي، بجائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط لعام 2024 في حفل جوائز جلوب سوكر.

وتسلم جيسوس الجائزة في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة بمدينة دبي الإماراتية، من تنظيم مجلس دبي الرياضي.

نشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة ترويجية لمونديال الأندية المقرر أن يقام في الولايات المتحدة الأمريكية تضمن لاعبًا من كل فريق مشارك في البطولة.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

فاز المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بجائزة أفضل مدرب لعام 2024 في حفل جوائز جلوب سوكر.

وتفوق المدرب المخضرم على كل من؛ جيان بييرو جاسبريني، مدرب أتالانتا، وبيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، وتشابي ألونسو (باير ليفركوزن)، ولويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا.

فاز نادي العين الإماراتي بجائزة دبي جلوب سوكر، لأفضل ناد في الشرق الأوسط، تتويجًا لمسيرته الرائعة خلال عام 2024.

ونافس العين أندية الأهلي المصري والهلال السعودي والنصر السعودي، قبل أن يتوج في النهاية بالجائزة، التي تم الإعلان عنها مساء اليوم خلال حفل جلوب سوكر في دبي.

تُوج نادي ريال مدريد بجائزة أفضل ناد خلال عام 2024، والمقدمة بحفل توزيع جوائز جلوب سوكر المقامة حاليا في دبي.

ونال المرينجي الجائزة بفضل الأداء الكبير للفريق خلال معظم البطولات التي شارك فيها على مدار العام، حتى توج بخمسة ألقاب من أصل 6 ممكنة في 2024.

خليجي 26، انتهت مباراة منتخب الكويت ضد قطر بنتيجة التعادل 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، في إطار مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي، على إستاد جابر الأحمد الدولي ليصعد على حساب قطر لنصف النهائي.

دوري أبطال إفريقيا، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لادارة كلاسيكو المغرب وأفريقيا الرجاء المغربي والجيش المغربي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

خليجي 26، تعادل منتخب عمان مع نظيره الإمارات بنتيجة 1/1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، ببطولة كأس الخليج العربي في الكويت.

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