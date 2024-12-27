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رياضة

خليجي 26، منتخب عمان يتعادل مع الإمارات 1/1 ويصعد لنصف النهائي

الإمارات وعمان ،
الإمارات وعمان ، فيتو

خليجي 26، تعادل منتخب عمان مع نظيره الإمارات بنتيجة 1/1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، ببطولة كأس الخليج العربي في الكويت.

سجل يحيى الغساني هدف الإمارات في مرمى عمان في الدقيقة 20، وتعادل عبد الرحمن المشيفري لعمان في الدقيقة 79.

تشكيل منتخب الإمارات ضد عمان

خالد عيسي - خالد الظنحاني - خليفة الحمادي - محمد العطاس - ماركوس ميلوني - ماكينزي هانت - يحيى نادر - فابيو ليما - حارب عبد الله - يحيى الغساني - برونو دي أوليفيرا.

تشكيل منتخب عمان أمام الإمارات

إبراهيم المخيني، محمد المسلمي، أحمد الخميسي، على البوسعيدي، أمجد الحارثي، حارب السعدي، أرشد العلوي، المنذر العلوي، عصام الصبحي، جميل اليحمدي، عبد الرحمن المشيفري.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي

عمان 5 نقاط

الكويت 5 نقاط

الإمارات نقطتين

قطر نقطتين

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