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رياضة

سليماني وزغبة يفتعلان أزمة كبيرة في شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي

شباب بلوزداد، فيتو
شباب بلوزداد، فيتو

رفض ثنائي فريق شباب بلوزداد الجزائري، الحارس مصطفى زغبة والمهاجم إسلام سليماني، قرار عبد القادر عمراني، المدير الفني للفريق، خلال مباراة الفريق اليوم الجمعة، ببطولة الدوري المحلي.

وقرر المدرب إجلاس الثنائي على مقاعد البدلاء في المباراة التي فاز بها الفريق على أولمبيك أقبو 2-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الجزائري.

أزمة إسلام سليماني ومصطفى زغبة في شباب بلوزداد

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن مصطفى زغبة وإسلام سليماني الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري، رفضا قرار عمراني، بإجلاسهما على مقاعد البدلاء في المباراة.

وأوضحت الصحيفة أن زغبة وسليماني، غادرا مقر إقامة الفريق مباشرة بعد إعلان عمراني، التشكيل الأساسي في الاجتماع الفني الذي أقيم في وقت سابق اليوم.

وكشفت مصادر أخرى لوكالة الأنباء الألمانية أن عمراني، تحدث أمس الخميس، إلى زغبة، وأبلغه بأنه يعتزم إجلاسه على مقاعد البدلاء بسبب ما يراه المدرب بأنه أداء سيئ في المباراة التي خسرها الفريق أمام الأهلي المصري 6-1، في دوري أبطال أفريقيا.

لكن زغبة، رفض قرار مدربه، مؤكدا له أن وضعه كحارس دولي يجعله لا يقبل هذا التنازل.

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عبد القادر عمراني شباب بلوزداد إسلام سليماني مصطفى زغبة شباب بلوزداد الجزائري

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