جلوب سوكر، جيسوس يفوز بجائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط 2024

فاز البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال السعودي، بجائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط لعام 2024 في حفل جوائز جلوب سوكر.

وتسلم جيسوس الجائزة في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة بمدينة دبي الإماراتية، من تنظيم مجلس دبي الرياضي.

أرقام جيسوس في 2024 وتعليقه على الجائزة

وقال جيسوس في كلمته عقب تسلمه الجائزة: "أهنئ جلوب سوكر على هذا الحفل الجميل، كما أهنئ كل المرشحين للجوائز المختلفة".

وأضاف: "شكرًا على الجائزة الفردية التي فزت بها، لكن فريق الهلال وراء هذه الجائزة، ففي موسم 2023-2024 كان أفضل فريق في الشرق الأوسط، ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتحقيق 34 فوزًا متتاليًا".

وقاد جيسوس الهلال لتحقيق 4 بطولات في 2024، الدوري السعودي للمحترفين، كأس الملك، إضافة إلى لقبين في كأس السوبر المحلي، فيم فشل المدرب البرتغالي فقط في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

وتحت قيادة جيسوس، وصل الهلال إلى 57 مباراة محلية متتالية بلا خسارة في إنجاز قياسي لنادٍ سعودي عبر التاريخ.

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