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رياضة

أنشيلوتي يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل مدرب في العالم 2024

أنشيلوتي ، فيتو
أنشيلوتي ، فيتو

فاز المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بجائزة أفضل مدرب لعام 2024 في حفل جوائز جلوب سوكر.

أنشيلوتي يتفوق على جاسبريني وجوارديولا

وتفوق المدرب المخضرم على كل من؛ جيان بييرو جاسبريني، مدرب أتالانتا، وبيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، وتشابي ألونسو (باير ليفركوزن)، ولويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا.

ونال كارليتو، الجائزة بفضل الإنجازات التي حققها مع ريال مدريد خلال العام الحالي، بعد التتويج ب5 بطولات (الدوري، وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات للأندية).

كان جاسبريني، قد توج بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، بينما فاز جوارديولا بالدوري الإنجليزي، ودرع المجتمع مع السماوي، أما ألونسو فتمكن من الفوز بالدوري الألماني عن جدارة كبيرة، وأخيرا توج دي لافوينتي بأمم أوروبا مع اللاروخا.

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