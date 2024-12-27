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رياضة

متفوقا على الأهلي، العين يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل ناد بالشرق الأوسط

العين الإماراتي ،
العين الإماراتي ، فيتو

فاز نادي العين الإماراتي بجائزة دبي جلوب سوكر، لأفضل ناد في الشرق الأوسط، تتويجًا لمسيرته الرائعة خلال عام 2024.

العين يتفوق على الأهلي المصري والهلال السعودي والنصر

ونافس العين أندية الأهلي المصري والهلال السعودي والنصر السعودي، قبل أن يتوج في النهاية بالجائزة، التي تم الإعلان عنها مساء اليوم خلال حفل جلوب سوكر في دبي.

وحقق العين الإماراتي لقب دوري أبطال آسيا، على حساب يوكوهاما إف مارينوس الياباني، وهو لقبه الثاني في المسابقة القارية بعد نسخة 2003.

وتأهل الفريق الإماراتي إلى ربع نهائي كأس القارات للأندية، متجاوزا أوكلاند سيتي النيوزيلندي، قبل الهزيمة أمام الأهلي المصري.

وتعتمد اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر على تصويت الجماهير بنسبة 20% لاختيار الفائزين بجوائز النسخة الحالية، بينما تبقى نسبة 80% من تحديد هوية الفائزين متروكًا للجنة التحكيم، التي رجحت فوز العين.

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