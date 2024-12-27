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رياضة

لقطة طريفة من حساب كأس العالم للأندية بشأن صورة لاعب الأهلي، وفنان شهير يعلق

بوستر ترويجي لبطولة
بوستر ترويجي لبطولة كأس العالم للأندية

نشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة ترويجية لمونديال الأندية المقرر أن يقام في الولايات المتحدة الأمريكية تضمن لاعبًا من كل فريق مشارك في البطولة. 

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.  

لقطة طريفة من حساب كأس العالم للأندية بشأن لاعب الأهلي 

وأثارت صورة حسين الشحات، لاعب الأهلي، المتواجد في البوستر المنشور من قبل حساب كأس العالم للأندية، وصلات “هزار” كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 

 وجاءت تعليقات المتابعين أن لاعب الأهلي المتواجد في البوستر المنشور يشبه الفنان حسن الرداد، في حد تعبيرهم ليثار الموضوع بشكل واسع عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. 

حسن الرداد يعلق منشور حساب كأس العالم للأندية 

وعلق حسن الرداد على البوستر المنشور من حساب بطولة كأس العالم للأندية عبر حسابه الشخصي على فيسبوك. 

وقام حسن الرداد بإعادة نشر البوستر وعلق عليه، قائلا: “ألف شكر، يالا يا أهلي أنا جاهز للبطولة”. 

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الجولة الأولى: الأهلي وإنتر ميامي يوم 14 يونيو، الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي «4 فجرًا يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ستاد هارد روك في ميامي.

الجولة الثانية: الأهلي وبالميراس يوم 19 يونيو، الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي «8 مساءً يوم 19 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ملعب ميت لايف في نيويورك.

الجولة الثالثة: الأهلي وبورتو يوم 23 يونيو، الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي «5 فجرًا يوم 24 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ملعب ميت لايف في نيويورك.

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