الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير

سيارو عمر كمال عبد
سيارو عمر كمال عبد الواحد، فيتو

تعرض عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحادث سير، أدى إلى أضرار بأحد جوانب سيارته.

ونشر لاعب الأهلي عدة صور لسيارته عقب الحادث عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الحمد لله على كل حال”. 

تدريبات للأهلي استعدادا للقاء إنبي

وفي سياق آخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، تدريباته الجماعية دون راحة على ملعب النادي بمدينة نصر استعدادا لمواجهة إنبي ضمن مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وكان النادي الأهلي فاز أمس على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية حيث سجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الاهلي وإنبي

تنطلق مباراة الأهلي وإنبي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وانبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمر كمال عبد الواحد عمر كمال الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

بدون راحة، الأهلي يبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز

الأهلي يسحق الطيران بثمانية أهداف نظيفة في دوري الكرة النسائية
ads

الأكثر قراءة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير

بعد القرار الأخير.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادات الجديدة.. تعرف على قيمة الزيادة والمستفيدين

الأمن يكشف حقيقة اختطاف الأطفال من أمام مدرسة بالشرقية للاتجار بأعضائهم البشرية

الأرصاد تحذر من سرعة الرياح وسقوط الأمطار على هذه المناطق

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية (صور)

سعر الخضار اليوم، الكوسة تبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

توقيف أفراد من عائلة الأسد في مطار بيروت

ما سبب تسمية شهر الله رجب «مضر» بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

منوعات

المزيد

الإعدام لسائق قتل 35 شخصًا متعمدا بحادث دهس في الصين

بالأسعار، إزاي تفرق بين الفاكهة البلدي والصيني؟ ( صور وفيديو)

بابا نويل يستقبل زوار المهرجان المصري للزيتون (فيديو وصور)

التلبينة النبوية تتصدر المشهد في المهرجان المصري للزيتون (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، الكوسة تبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد تهديده بشكوى النادي في الفيفا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سلوك شاذ، مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم الشرع في المساكنة (فيديو)

«ولباسهم فيها حرير»، الشعراوي يوضح نعيم أهل الجنة (فيديو)

ما سبب تسمية شهر الله رجب «مضر» بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

المزيد
الجريدة الرسمية