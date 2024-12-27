فينيسيوس يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم 2024 من جلوب سوكر

توج الدولي البرازيلي، فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، مساء اليوم الجمعة، بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2024.

فينيسيوس يجمع بين جائزتين في حفل جلوب سوكر

وجمع النجم البرازيلي بين جائزتي أفضل مهاجم وأفضل لاعب في 2024، بفضل مساهماته وتأثيره الواضح على بطولات فريقه على مدار العام.

وتفوق فينيسيوس على الكثير من اللاعبين البارزين أمثال كريستيانو رونالدو (النصر)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، جود بيلينجهام وداني كارفاخال، كيليان مبابي وتوني كروس (ريال مدريد)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) وإيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

وساهم جونيور في فوز ريال مدريد بخمسة بطولات هذا العام، حيث توج بالدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال.

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