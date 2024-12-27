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خليجي 26، منتخب الكويت يتعادل مع قطر بدور المجموعات ويصعد لنصف النهائي

منتخب الكويت ، فيتو
منتخب الكويت ، فيتو

خليجي 26، انتهت مباراة منتخب الكويت ضد قطر بنتيجة التعادل 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، في إطار مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي، على إستاد جابر الأحمد الدولي ليصعد على حساب قطر لنصف النهائي .

سجل محمد دحم هدف منتخب الكويت في شباك قطر في الدقيقة 74، وتعادل محمد مونتاري للمنتخب العنابي في الدقيقة 90+11.

ويمتلك منتخب الكويت 10 ألقاب في مسابقة كأس الخليج العربي، كأكثر منتخب حصولًا على لقب البطولة، بينما يمتلك منتخب قطر في جعبته ثلاثة ألقاب.

تشكيل منتخب الكويت ضد قطر

حراسة المرمى: خالد الرشيدي.

خط الدفاع: مشاري العنزي، فهد الهاجري، خالد محمد حاجيه،  حمد الحربي.

خط الوسط: محمد دحام عبد الله، أحمد عبد الله الظفيري، سلطان العنزي، يوسف الشمري.

خط الهجوم: يوسف ناصر، معاذ العنزي.

تشكيل قطر أمام الكويت

حراسة المرمى: صلاح زكريا.

خط الدفاع: آل هاشمي آل حسين، طارق سلمان، لوكاس مينديز.

خط الوسط: جابر جاسم، مصطفى مشعل، يوسف عبدالرازق، همام الأمين أحمد.

خط الهجوم: المعز علي، أحمد الراوي، أكرم عفيف.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي

عمان 5 نقاط

الكويت 5 نقاط

الإمارات نقطتين

قطر نقطتين

 

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التشكيل الرسمي لمباراة الكويت وقطر في "خليجي 26"
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