الجمعة 27 ديسمبر 2024
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حوادث

تنفيذ 813 حكما قضائيا وضبط 5 قطع سلاح خلال حملة أمنية بأسوان

مداهمة أمنية
مداهمة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائرغير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو) بحوزة  3 متهمين"لأحدهم معلومات جنائية".

كما ضبط 5 قطع سلاح نارى غير مرخص (3 بنادق خرطوش - 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)،  وتنفيذ 813 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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