أخبار الفن اليوم: أول رد من نقابة الموسيقيين بعد القبض على حمو بيكا.. شيرين تتفاوض مع روتانا لحل أزمتها.. رامز جلال يبدأ التحضير لبرنامج مقالب جديد

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض، وتحضير رامز جلال لبرنامج مقالب جديد.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

طلب حمو بيكا، من إدارة أعماله، التفاوض مع أصحاب الحفلات، على إلغاء التعاقد بشكل ودي، وذلك في حالة عدم خروجه بعد تحقيقات النيابة، بعد أن كان تم القبض عليه بتهمة حيازة سلاح أبيض.

أعلن الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقابة العامة للمهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، أن النقابة العامة تساند جميع حاملي تراخيص العمل الصادرة عنها، سواء كانوا أعضاء عاملين أو حاصلين على تصاريح سنوية أو ربع سنوية، وذلك وفقًا للقانون الذي ينظم ممارسة المهنة.

عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب لفتح المفاوضات مع إدارة شركة روتانا لحل أزمتهما، التي تخص التعاقدات الفنية بينهما.

شوق النجمان تامر حسني ونانسي عجرم الجمهور لحفلهما ليلة رأس السنة بمدينة دبي.

دخل مطرب المهرجانات دقدق، مؤسس فريق الصواريخ، وصاحب أغنية “إخواتي”، في غيبوبة خلال الساعات الماضية، وذلك على إثر إصابته بورم سرطاني في المخ.

بدأت الفنانة مي كساب التحضيرات لمسلسلها الجديد نون النسوة والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025 وتتعاون فيه مع المنتجة مها سليم.

يحيي الفنان ماجد المهندس، مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا في مملكة البحرين، ومن المتوقع أن يشهد الحفل اقبالًا كبيرا.

طرح المطرب بـ محمد نور البوستر التشويقي لأغنيته الجديدة "رجوع ما فيش"، وتأتي أغنية "رجوع مافيش" من كلمات عمر عبده على، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا وجيتار مصطفى نصر، ومن المقرر أن يطرحها محمد نور مع بداية العام الجديد 2025.

واصل النجم تامر عاشور تصدر تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب"، وذلك بأحدث أعماله الغنائية “ياه”، والتي طرحها قبل أيام قليلة.

بدأ الفنان رامز جلال التحضير لبرنامج مقالب جديد، يعرض في شهر رمضان المقبل.

حيث اجتمع رامز مع فريق عمل كبير وتم الاتفاق على فكرة المقلب الجديد.

وكشف مصدر مقرب من رامز جلال أن التصوير سوف يكون في مدينة الرياض.

وبحسب المصدر سيتم حاليًا بناء الديكورات الخاصة بالبرنامج، والتي سوف تكون ضخمة للغاية.

وأضاف المصدر أن هناك عددا من الضيوف سيكونون مفاجأة للجمهور، من بينهم بعض الأشخاص الذين لم يظهروا من قبل مع رامز.

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