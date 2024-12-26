أخبار الفن اليوم: أول رد من نقابة الموسيقيين بعد القبض على حمو بيكا.. شيرين تتفاوض مع روتانا لحل أزمتها.. رامز جلال يبدأ التحضير لبرنامج مقالب جديد
شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض، وتحضير رامز جلال لبرنامج مقالب جديد.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
مصير حفلات حمو بيكا في رأس السنة بعد القبض عليه بتهمة حيازة سلاح أبيض
طلب حمو بيكا، من إدارة أعماله، التفاوض مع أصحاب الحفلات، على إلغاء التعاقد بشكل ودي، وذلك في حالة عدم خروجه بعد تحقيقات النيابة، بعد أن كان تم القبض عليه بتهمة حيازة سلاح أبيض.
أول رد من نقابة الموسيقيين بعد القبض على حمو بيكا
أعلن الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقابة العامة للمهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، أن النقابة العامة تساند جميع حاملي تراخيص العمل الصادرة عنها، سواء كانوا أعضاء عاملين أو حاصلين على تصاريح سنوية أو ربع سنوية، وذلك وفقًا للقانون الذي ينظم ممارسة المهنة.
شيرين عبد الوهاب تتفاوض مع روتانا من جديد لحل أزمتها
عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب لفتح المفاوضات مع إدارة شركة روتانا لحل أزمتهما، التي تخص التعاقدات الفنية بينهما.
تامر حسني ونانسي عجرم يشوقان جمهورهما لحفل رأس السنة في دبي (فيديو)
شوق النجمان تامر حسني ونانسي عجرم الجمهور لحفلهما ليلة رأس السنة بمدينة دبي.
نقل دقدق مطرب المهرجانات من ألمانيا لمصر بعد إصابته بالسرطان
دخل مطرب المهرجانات دقدق، مؤسس فريق الصواريخ، وصاحب أغنية “إخواتي”، في غيبوبة خلال الساعات الماضية، وذلك على إثر إصابته بورم سرطاني في المخ.
تفاصيل مسلسل مي كساب في رمضان 2025
بدأت الفنانة مي كساب التحضيرات لمسلسلها الجديد نون النسوة والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025 وتتعاون فيه مع المنتجة مها سليم.
قبل انطلاقه، نفاد تذاكر ماجد المهندس في البحرين
يحيي الفنان ماجد المهندس، مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا في مملكة البحرين، ومن المتوقع أن يشهد الحفل اقبالًا كبيرا.
رجوع مفيش، محمد نور يطرح البوستر التشويقي لأحدث أغنياته
طرح المطرب بـ محمد نور البوستر التشويقي لأغنيته الجديدة "رجوع ما فيش"، وتأتي أغنية "رجوع مافيش" من كلمات عمر عبده على، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا وجيتار مصطفى نصر، ومن المقرر أن يطرحها محمد نور مع بداية العام الجديد 2025.
3 ملايين مشاهدة لأغنية تامر عاشور الجديدة (فيديو)
واصل النجم تامر عاشور تصدر تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب"، وذلك بأحدث أعماله الغنائية “ياه”، والتي طرحها قبل أيام قليلة.
رامز جلال يبدأ التحضير لبرنامج مقالب جديد
بدأ الفنان رامز جلال التحضير لبرنامج مقالب جديد، يعرض في شهر رمضان المقبل.
حيث اجتمع رامز مع فريق عمل كبير وتم الاتفاق على فكرة المقلب الجديد.
وكشف مصدر مقرب من رامز جلال أن التصوير سوف يكون في مدينة الرياض.
وبحسب المصدر سيتم حاليًا بناء الديكورات الخاصة بالبرنامج، والتي سوف تكون ضخمة للغاية.
وأضاف المصدر أن هناك عددا من الضيوف سيكونون مفاجأة للجمهور، من بينهم بعض الأشخاص الذين لم يظهروا من قبل مع رامز.
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