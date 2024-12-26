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ثقافة وفنون

ياه، 3 ملايين مشاهدة لأغنية تامر عاشور الجديدة (فيديو)

أغنية ياه، فيتو
أغنية ياه، فيتو

 واصل النجم تامر عاشور تصدر تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب"، وذلك بأحدث أعماله الغنائية  “ياه”، والتي طرحها قبل أيام قليلة. 

أغنية ياه

 وحققت أغنية ياه 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير، كما تحظى بالعديد من الإعجابات والتعليقات المميزة. 

 الأغنية من كلمات محمود عبدالله، ألحان محمدى، توزيع أحمد إبراهيم ومكس وماستر أمير محروس.

كلمات أغنية ياه 

 وتقول كلمات أغنية “ياه”: “ياه عالسنين المسروقين مني ف هواه عالفاضي ياه خانّني الجمال والقلب شال.. أوجاع تُقال وياريت ينساه ده أذاه خان ليه شاف إيه مني ما يقول اللي شافه.. بدّيه خير طول عمري وكمان ده اعترافه.. بسهوله إديته عمري وباعه إديته سري وذاعه وكشفلي إيه جواه ف نواياه”. 

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أغنية ياه تامر عاشور يوتيوب النجم تامر عاشور امير محروس كلمات أغنية ياه
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