الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تفاصيل مسلسل مي كساب في رمضان 2025

مي كساب، فيتو
مي كساب، فيتو

بدأت  الفنانة مي كساب التحضيرات لمسلسلها  الجديد نون النسوة والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025 وتتعاون فيه مع المنتجة مها سليم.

مسلسل مي كساب في رمضان 2025 

مسلسل نون النسوة يعرض في رمضان 2025، ويتضمن 15 حلقة وهو من إخراج إبراهيم فخر ومن تأليف محمد الحناوي 

ومن ناحية أخري،تعاقدت الفنانة مي كساب منذ أيام على المشاركة في مسلسل المداح الجزء الخامس، ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها خلال الفترة المقبلة.

وتلعب مي كساب إحدى الشخصيات التي يقوم صابر “حمادة هلال” بعلاجها من مس الجان خلال أحداث العمل.

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

 

 

 

وشارك أيضا في الجزء الرابع من «المداح» كل من فتحي عبد الوهاب ومحمد دياب، المنضمين حديثًا لأبطال العمل، إضافة إلى أبطال الأجزاء الماضية الذين لم تنته أدوارهم في أحداث العمل، مثل هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مي كساب الفنانة مي كساب مسلسل مي كساب أبرز مسلسلات رمضان 2025
ads

الأكثر قراءة

أول رد من نقابة الموسيقيين بعد القبض على حمو بيكا

أستاذ اقتصاد يكشف مفاجأة بشأن المتحكم في سعر صرف الدولار(فيديو)

من ركلة حرة، يحيى عطية الله يسجل هدف الأهلي الأول في شباك المصري

بسبب قضية خلع، مقتل إعلامية لبنانية بالرصاص أمام محكمة الأسرة (فيديو)

ظل الشرع ويده الباطشة، معلومات عن أنس خطاب رئيس المخابرات السورية الجديد

البنك المركزي: معدلات التضخم تتجاوز المستويات المستهدفة ومعدل النمو مستقر

رئيس الوزراء: إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة

نقل دقدق مطرب المهرجانات من ألمانيا لمصر بعد إصابته بالسرطان

منوعات

المزيد

آبل تواجه تهمة بسرقة براءة اختراع

بعد معركتها مع السرطان.. كيت ميدلتون تتألق بعودتها إلى الأضواء

هاري يستذكر هديته للملكة الراحلة إليزابيث، ما القصة؟

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

أبرزهم البوري والجمبري، انخفاض 5 أنواع أسماك في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 سيارات بالعالم في عام 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر تهاجم قرار منع "بيبي سيتر" من تناول الطعام بمطعم ناد رياضي

أسماء سورة الذاريات وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية