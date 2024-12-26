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ثقافة وفنون

أول رد من نقابة الموسيقيين بعد القبض على حمو بيكا

حمو بيكا، فيتو
حمو بيكا، فيتو

أعلن الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقابة العامة للمهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، أن النقابة العامة تساند جميع حاملي تراخيص العمل الصادرة عنها، سواء كانوا أعضاء عاملين أو حاصلين على تصاريح سنوية أو ربع سنوية، وذلك وفقًا للقانون الذي ينظم ممارسة المهنة.


وأكد الدكتور عبد الله، فيما يخص قرار القبض على المطرب حمو بيكا، وبحيازته سلاحا أبيض، قائلا: "إن النقابة تكلف الشئون القانونية بمتابعة أي أزمات قانونية قد تواجه من يخضعون لقانون النقابة، باستثناء القضايا المتعلقة بالجرائم المخلة بالآداب العامة أو المخدرات، وذلك تماشيًا مع التصريحات السابقة لنقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل".

وأوضح أن النقابة تقدم هذا الدعم في حال طلب أهلية العضو أو أحد من ذويه.

 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من القبض على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، أثناء تواجده بمنطقة الزمالك، لحيازته سلاح أبيض وهروبه من أحكام.

 

 

 


في هذا السياق، قال أحد المرافقين لـ “بيكا”، إنه دخل في حالة هستيرية من البكاء، بعد القبض عليه قائلًا: "أنا مليش دعوة ومعرفش حاجة عن الأحكام إللى بتقولوا عليها".

 وتابع المصدر أن “بيكا”، كان يحيي حفلا في أحد الفنادق الشهيرة بالزمالك، وعقب خروجه تفاجئ بقوة من الأمن داخل أحد الشوارع بالمنطقة الذي تواجد فيها.

بدأت الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مؤدي المهرجانات لهروبه من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية وتم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض بمنطقة الزمالك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

صورة حمو بيكا مع راقصة 

على جانب آخر، كان رد مؤدي المهرجانات حمو بيكا على الجدل المثار، بعد انتشار صورته مع راقصة مصحوبة بتعليق: " أنا بحترمك أنتِ بتقلعي وبتشتغلي في الصاقعة".

وقال حمو بيكا إن هذا التصريح مفبرك وليس له أي أساس من الصحة، مشيرًا إلى أنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات التي فبركت هذا التصريح.

 

وأضاف حمو بيكا من خلال بث مباشر على فيس بوك، أنه يحترم جمهوره وزملائه، مشيرا إلى أن هناك صفحات تفبرك تصريحات على لسانه بغرض استغلال اسمه في المشاهدات.

 

وكان قد حمو بيكا قد أحيا في وقت سابق عددا من الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة أورتيجا وعمر كمال. 

 

 

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