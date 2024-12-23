تصل لـ 60 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ضمن احتفالات رأس السنة

يحيي الفنان تامر عاشور ، حفلا كبيرا بمدينة الإسكندرية، يوم 28 ديسمبر ضمن احتفالات رأس السنة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل اقبالا كبيرا.

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في الإسكندرية

وكشفت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور في الإسكندرية أسعار التذاكر والتي بدأت من 900 جنيه وحتى 60 ألف جنيه لطاولة 8 أفراد.

حفل تامر عاشور في قصر عابدين

وكان الفنان تامر عاشور طرح مؤخرا أغنية ياه وطاح على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ومن ناحية أخرى، كان تامر عاشور قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًّا كبيرًا في قصر عابدين، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي قدمها على مدار السنوات الماضية، ولاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، ومن أبرزها “تيجي نتراهن” و"هايجيلي موجوع"، وغيرها.

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