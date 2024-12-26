رمضان 2025، رامز جلال يبدأ التحضير لبرنامج مقالب جديد

بدأ الفنان رامز جلال التحضير لبرنامج مقالب جديد، يعرض في شهر رمضان المقبل.

حيث اجتمع رامز مع فريق عمل كبير وتم الاتفاق على فكرة المقلب الجديد.

وكشف مصدر مقرب من رامز جلال أن التصوير سوف يكون في مدينة الرياض.

وبحسب المصدر سيتم حاليًا بناء الديكورات الخاصة بالبرنامج، والتي سوف تكون ضخمة للغاية.

وأضاف المصدر أن هناك عددا من الضيوف سيكونون مفاجأة للجمهور، من بينهم بعض الأشخاص الذين لم يظهروا من قبل مع رامز.

أزمة رامز جلال وسمية الخشاب

ونشبت أزمة بين الفنان رامز جلال والفنان سمية الخشاب، والتي وصلت إلى النيابة، حيث استمعت نيابة شمال الجيزة لأقوال الفنانة سمية الخشاب، بشأن بلاغها المقدم ضد الفنان رامز جلال، بسبب المقلب الذي تعرضت له في برنامجه الرمضاني «رامز جاب من الآخر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» بموسم رمضان 2024.

وقالت الفنانة، أمام النيابة إنها تعرضت لإصابات خلال مشاركتها في برنامج «رامز جاب من الآخر»، مشيرة إلى أنها تعرضت للخداع من فريق الإعداد و«رامز» وتسببوا في إصابتها.

وبحسب الفنانة، فإن إصابتها استدعت مكوثها في مستشفى بدبي بعد تصوير حلقة البرنامج، حيث تعرضت للإصابة بكسر في قدمها اليسرى وذراعها، فضلا عن الكدمات والخلع في طرف الكعب وتمزق الأربطة، ما استلزم علاجها نحو 21 يومًا إلا أنها اضطرت للتحمل وأخذ المسكنات لاستكمال تصوير مسلسلها الرمضاني.

وأفادت الفنانة أن مُعدة برنامج «رامز جاب من الآخر» خدعتها وقالت لها إن البرنامج اسمه «المدعى عليه ثانيًا» والمحاور هو الفنان رامز جلال، وأفهمتها أن الأخير تراجع عن تخويف ضيوفه كما كان يفعل طيلة السنوات الماضية.

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