الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رمضان 2025، رامز جلال يبدأ التحضير لبرنامج مقالب جديد

رامز جلال, فيتو
رامز جلال, فيتو

بدأ الفنان رامز جلال التحضير لبرنامج مقالب جديد، يعرض في شهر رمضان المقبل. 

حيث اجتمع رامز مع فريق عمل كبير وتم الاتفاق على فكرة المقلب الجديد.

وكشف مصدر مقرب من رامز جلال أن التصوير سوف يكون في مدينة الرياض. 

وبحسب المصدر سيتم حاليًا بناء الديكورات الخاصة بالبرنامج، والتي سوف تكون ضخمة للغاية.

وأضاف المصدر أن هناك عددا من الضيوف سيكونون مفاجأة للجمهور، من بينهم بعض الأشخاص الذين لم يظهروا من قبل مع رامز. 

 

أزمة رامز جلال وسمية الخشاب

ونشبت أزمة بين الفنان رامز جلال والفنان سمية الخشاب، والتي وصلت إلى النيابة، حيث استمعت نيابة شمال الجيزة لأقوال الفنانة سمية الخشاب، بشأن بلاغها المقدم ضد الفنان رامز جلال، بسبب المقلب الذي تعرضت له في برنامجه الرمضاني «رامز جاب من الآخر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» بموسم رمضان 2024.

وقالت الفنانة، أمام النيابة إنها تعرضت لإصابات خلال مشاركتها في برنامج «رامز جاب من الآخر»، مشيرة إلى أنها تعرضت للخداع من فريق الإعداد و«رامز» وتسببوا في إصابتها.

وبحسب الفنانة، فإن إصابتها استدعت مكوثها في مستشفى بدبي بعد تصوير حلقة البرنامج، حيث تعرضت للإصابة بكسر في قدمها اليسرى وذراعها، فضلا عن الكدمات والخلع في طرف الكعب وتمزق الأربطة، ما استلزم علاجها نحو 21 يومًا إلا أنها اضطرت للتحمل وأخذ المسكنات لاستكمال تصوير مسلسلها الرمضاني.

وأفادت الفنانة أن مُعدة برنامج «رامز جاب من الآخر» خدعتها وقالت لها إن البرنامج اسمه «المدعى عليه ثانيًا» والمحاور هو الفنان رامز جلال، وأفهمتها أن الأخير تراجع عن تخويف ضيوفه كما كان يفعل طيلة السنوات الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رامز جلال برنامج “رامز جاب من الآخر” الفنان رامز جلال

مواد متعلقة

بشرى عن برامج رامز جلال: "ظهرت معاه من غير ما أعرف"

أحمد فتحي يكشف مفاجأة عن برنامج مقالب رامز جلال (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

من داخل مكتب الرئيس، نص خطاب بشار الأسد على تلفزيون سوريا قبل الهروب

طقس الغد، أمطار رعدية على هذه المناطق

حريق هائل يودي بحياة 5 أشخاص في المنيب

أول رد من نقابة الموسيقيين بعد القبض على حمو بيكا

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

أستاذ اقتصاد يكشف مفاجأة بشأن المتحكم في سعر صرف الدولار(فيديو)

5 أندية بالقمة، ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة السادسة

من ركلة حرة، يحيى عطية الله يسجل هدف الأهلي الأول في شباك المصري

منوعات

المزيد

ضبط 1.8 مليون حبة كبتاجون داخل مقاعد وطاولات قهوة بالكويت

آبل تواجه تهمة بسرقة براءة اختراع

بعد معركتها مع السرطان.. كيت ميدلتون تتألق بعودتها إلى الأضواء

هاري يستذكر هديته للملكة الراحلة إليزابيث، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

بكام كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق؟

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد قرار البنك المركزي.. رحلة أسعار الفائدة في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر تهاجم قرار منع "بيبي سيتر" من تناول الطعام بمطعم ناد رياضي

أسماء سورة الذاريات وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية