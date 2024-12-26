قبل انطلاقه، نفاد تذاكر ماجد المهندس في البحرين

يحيي الفنان ماجد المهندس، مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا في مملكة البحرين، ومن المتوقع أن يشهد الحفل اقبالًا كبيرا.

حفل ماجد المهندس في البحرين

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل ماجد المهندس في البحرين، نفاد جميع التذاكر قبل انطلاق الحفل.

ومن المفترض أن يقدم ماجد المهندس خلال حفله عدد كبير من أغانيه والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح.

ومن ناحية أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات برومو ألبوم الفنان العراقي ماجد المهندس الجديد، والذي يحمل اسم “شاطئ بحر”.

ويضم الألبوم 4 أغنيات، ويتعاون فيه ماجد المهندس مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

أحدث أغنيات ماجد المهندس

ومؤخرًا طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.

والأغنية من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.

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