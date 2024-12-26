شيرين عبد الوهاب تتفاوض مع روتانا من جديد لحل أزمتها

عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب لفتح المفاوضات مع إدارة شركة روتانا لحل أزمتهما، التي تخص التعاقدات الفنية بينهما.

وكشف مصدر مقرب من شيرين في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن شيرين عرضت على مسئولي شركة روتانا أن تدفع لصالح الشرك مبلغ مالي كبير من أجل حل الأزمة، إلا أن الشركة رفضت هذا المبلغ، وطلبت مبلغًا أكبر، قد يصل إلى ضعف المبلغ المعروض.

وأضاف المصدر أنه خلال الفترة القادمة من المحتملة أن تكون هناك جلسة تفاوض بين أحد ممثلي شركة روتانا، وممثل عن شيرين عبد الوهاب للوصول إلى حل نهائي لتلك الأزمة.

حفل شيرين عبد الوهاب

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا، واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في دبي، تحت شعار كامل العدد.



شيرين عبد الوهاب تغني لمحمد رحيم

وفاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجمهور خلال حفل دبي بغنائها أغنية مشاعر، والتي لحنها الملحن الراحل محمد رحيم، وذلك بعد زلة لسانها غير المقصودة خلال حفلها الأخير بالكويت، والتي قالت فيه “خلينا نعمل سيئة جارية" الأمر الذي أثار غضب الجمهور.

حفل شيرين عبد الوهاب في دبي

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال حفلها بدبي عددا كبيرا من أغانيها الحزينة والتي تفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى أنها أدت أغنيتي منك لله والكدابين بأداء مؤثر وسط تفاعل الحضور.

ورفع حفل شيرين عبد الوهاب ، شعار كامل العدد بعد أن شغل الحضور الجماهيري كامل طاقة مسرح الحفل الاستيعابية.

وظهرت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل بفستان أنيق كـ الأميرات وسط تفاعل من جمهورها وتعليقات الإطراء والثناء على إطلالتها وتألقت شيرين بـ غناء “أنا لا جيا أقولك”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.