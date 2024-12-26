الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب تتفاوض مع روتانا من جديد لحل أزمتها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب لفتح المفاوضات مع إدارة شركة روتانا لحل أزمتهما، التي تخص التعاقدات الفنية بينهما.

وكشف مصدر مقرب من شيرين في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن شيرين عرضت على مسئولي شركة روتانا أن تدفع لصالح الشرك مبلغ مالي كبير من أجل حل الأزمة، إلا أن الشركة رفضت هذا المبلغ، وطلبت مبلغًا أكبر، قد يصل إلى ضعف المبلغ المعروض.

وأضاف المصدر أنه خلال الفترة القادمة من المحتملة أن تكون هناك جلسة تفاوض بين أحد ممثلي شركة روتانا، وممثل عن شيرين عبد الوهاب للوصول إلى حل نهائي لتلك الأزمة.

حفل شيرين عبد الوهاب

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا، واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في دبي، تحت شعار كامل العدد.


شيرين عبد الوهاب تغني لمحمد رحيم 

وفاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجمهور خلال حفل دبي بغنائها أغنية مشاعر، والتي لحنها الملحن الراحل محمد رحيم، وذلك بعد زلة لسانها غير المقصودة خلال حفلها الأخير بالكويت، والتي قالت فيه “خلينا نعمل سيئة جارية" الأمر الذي أثار غضب الجمهور.

حفل شيرين عبد الوهاب في دبي 

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال حفلها بدبي عددا كبيرا من أغانيها الحزينة والتي تفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى أنها أدت أغنيتي منك لله والكدابين بأداء مؤثر وسط تفاعل الحضور.

ورفع  حفل شيرين عبد الوهاب ، شعار كامل العدد بعد أن شغل الحضور الجماهيري كامل طاقة مسرح الحفل الاستيعابية.

وظهرت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل بفستان أنيق كـ الأميرات وسط تفاعل من جمهورها وتعليقات الإطراء والثناء على إطلالتها وتألقت شيرين بـ غناء “أنا لا جيا أقولك”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شيرين أزمات شركة روتانا روتانا

مواد متعلقة

جمعية المؤلفين والملحنين تكشف حقيقة غياب شيرين عن حفل تكريم محمد رحيم

أنا من غيركم كنت بموت، يا حلاوتكم، شاهد ماذا فعلت شيرين في حفلها بدبي (فيديو وصور)
ads

الأكثر قراءة

بدء مؤتمر إعلان نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2025

رئيس الوزراء: إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة

ظل الشرع ويده الباطشة، معلومات عن أنس خطاب رئيس المخابرات السورية الجديد

بونجاح يقترب من الأهلي، الأحمر يتوصل إلى اتفاق مع المهاجم الجزائري

أستاذ اقتصاد يكشف مفاجأة بشأن المتحكم في سعر صرف الدولار(فيديو)

مساعد وزير الداخلية: قبول 2950 طالبا في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025

هاتف شيخ الأزهر يثير ضجة بين المصريين، والنشطاء يكشفون سر محمول الإمام الطيب (فيديو)

بوتين يتوعد أوكرانيا بهجوم صاروخي يفوق قدرات أورينشك

منوعات

المزيد

آبل تواجه تهمة بسرقة براءة اختراع

بعد معركتها مع السرطان.. كيت ميدلتون تتألق بعودتها إلى الأضواء

هاري يستذكر هديته للملكة الراحلة إليزابيث، ما القصة؟

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 26-12-2024

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

السقوط متواصل.. انتصار وحيد لـ مانشستر سيتي في آخر 13 مباراة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

دعاء الشفاء من الأمراض في ليلة الجمعة ويومها

جامعة الأزهر تحتفل بتخرج الدفعة الـ 52 لكلية طب البنات (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية