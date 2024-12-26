نقل دقدق مطرب المهرجانات من ألمانيا لمصر بعد إصابته بالسرطان

دخل مطرب المهرجانات دقدق، مؤسس فريق الصواريخ، وصاحب أغنية “إخواتي”، في غيبوبة خلال الساعات الماضية، وذلك على إثر إصابته بورم سرطاني في المخ.

في هذا السياق، كشف مصدر لـ"فيتو"، تفاصيل الحالة الصحية، لدقدق، بعد ذهابه إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية، وأكد أن الورم سيطر على جسمه، وهو ما دفع الأطباء لطلب عودته إلى مصر.

وقال، إن “دقدق”، يرافقه الآن صديقه باسم “فانكي"، الذي يحاول إدخاله إحدى المستشفيات قبل العودة إلى مصر.

علي الجانب الآخر، كان أعضاء فريق الصواريخ قد تألقوا خلال حفلهم بـ مهرجان العلمين في دورته الأولى تحت شعار "العالم علمين"، ومن الأغانى التى غنوها خلال الحفل؛ "إخواتى" و"إيه ده إيه" و"معروف إنى ستار" و"لا لا"، وسط هتافات وتصفيق الجمهور

يذكر أن فرقة الصواريخ اشتهرت بعد طرحها لمهرجان «إخواتي»، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بعد طرحه، ووصل عدد مشاهداته حتى الآن إلى 272 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:

أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية

عاملين فكرة جهنمية

هنغني لكم تحت الميه

هربانين من العباسية

مريحين بعد العملية

القطة بتاعتي المشمشية

قاعدة جنبي في العربية

هات لها كبدة وواحد سجق

حتى البيبسى مأخدتش بوق

يلا يا زوكش أنا هنا من الصبح

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