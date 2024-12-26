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ثقافة وفنون

تامر حسني ونانسي عجرم يشوقان جمهورهما لحفل رأس السنة في دبي (فيديو)

تامر حسني ونانسي
تامر حسني ونانسي عجرم، فيتو

شوق النجمان تامر حسني ونانسي عجرم الجمهور لحفلهما ليلة رأس السنة بمدينة دبي.

ونشر حساب قناة روتانا عبر إكس مقطع فيديو ظهر فيه الثنائي وهما يدعوان جمهورهما للانتظار والاستمتاع بالحفل.

حفل تامر حسني وناسي عجرم ليلة رأس السنة 

وأعلنت الشركة المنظمة أسعار حفل تامر حسني وناسي عجرم ليلة رأس السنة، حيث تبدأ الأسعار بما يوازي تقريبا 30 ألف جنيه إلى نحو 75 ألف جنيه.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي تامر حسني ونانسي عجرم باقة من أبرز أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير. 

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تامر حسني نانسي عجرم تامر حسني ونانسي عجرم دبي

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