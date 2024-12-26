سيارة أجرة تصدم حشدا من المارة في نيويورك

أصيب ستة أشخاص في وسط نيويورك بعد أن صدمت سيارة أجرة حشدًا من المارة في وسط المدينة، وفق ما ذكرته شبكة "فوكس نيوز".



ووفقًا لها، وقع الحادث عشية عيد الميلاد، الذي يحتفل به البروتستانت والكاثوليك في 25 ديسمبر، في حوالي الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت موسكو، 26 ديسمبر) في هيرالد سكوير وسط مانهاتن.

وتم نقل ستة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح متفاوتة الخطورة. ولم يتم تقديم معلومات حول أسباب الحادث بعد.

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