اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

ألقى رجال الشرطة في أمريكا القبض على رجل في نيويورك بعد وفاة امرأة أضرم فيها النيران في مترو أنفاق بروكلين.

ووقع الحادث أمس الأحد عندما اقترب المشتبه فيه من المرأة في قطار متوقف وأشعل ملابسها باستخدام ولاعة، ولم تكشف الشرطة عن هوية الضحية بعدما توفيت في مكان الحادث.

رجل يضرم النيران بامرأة نائمة في مترو الأنفاق

وفقًا لمفوضة الشرطة جيسيكا تيش، وصفت الحادث بأنه "من أبشع الجرائم التي يمكن أن يرتكبها شخص ضد إنسان آخر"، مشيرة إلى أن المرأة كانت "بلا حراك" عندما أُضرمت فيها النيران، لكن الشرطة لا تزال تحقق فيما إذا كانت نائمة وقت الهجوم. ولم يكن هناك أي تفاعل بين الضحية والمشتبه فيه قبل الحادث، ولا يُعتقد أن الشخصين كانا يعرفان بعضهما البعض.

وبعد الهجوم، نزل المشتبه فيه من القطار، بينما هرع ضباط الشرطة الذين كانوا في دورية إلى موقع الحادث بعد ملاحظتهم دخانًا قادمًا من العربة.

وقالت السيدة تيش: "كان الضباط في الدور العلوي من المحطة، وشموا الدخان، وعندما ذهبوا للتحقيق، اكتشفوا شخصًا مشتعلًا بالكامل داخل القطار ".

تفاصيل منفذ الحريق بمترو بروكلين

وفي وقت لاحق من امس الأحد، تلقى مكتب الطوارئ 911 مكالمات من ثلاثة طلاب مدارس ثانوية كانوا في قطار آخر، حيث تعرفوا على المشتبه فيه، وقام الضباط بتحديد مكانه في قطار آخر داخل مترو أنفاق نيويورك، وتم القبض عليه في محطة هيرالد سكوير بالقرب من مبنى إمباير ستيت في مانهاتن. وأثناء القبض عليه، عثر الضباط على ولاعة في جيبه.

وتشير التحقيقات إلى أن المشتبه فيه، الذي لم يتم الكشف عن هويته، هاجر إلى الولايات المتحدة من جواتيمالا في عام 2018.

كما أضافت الشرطة، أنها لا تزال تعمل على تحديد دافع الهجوم، فيما أشادت السيدة تيش بالطلاب الذين أبلغوا عن المشتبه فيه، قائلة إنهم لعبوا دورًا كبيرًا في القبض عليه

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