معجزات الرسول، مشاهد من الإسراء والمعراج وكيف شكلت الاختبار الحقيقي للمسلمين

تعرف المعجزات على أنها هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته.

ومن تلك المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء والمرسلين؛ سلب خاصية الإحراق للنار حين ألقي إبراهيم، عليه السلام، فيها فلم يحترق؛ قال تعالى: "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ". (الأنبياء: 69).

وضرب سيدنا موسى، عليه السلام، البحر بعصاه فتجمع الماء على طرفيه حتى صار كالجبل، وصار البحر يبسًا في طريق موسى ومن آمن معه؛ قال تعالى: "فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ". (الشعراء: 63)، إلى أن قال تعالى: "وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ". (الشعراء: 66)، فنَجَّا اللهُ سيدَنا موسى والمؤمنين، وأغرق فرعون وقومه بإعادة مياه البحر كما كان، وغير ذلك من المعجزات لسائر الأنبياء والمرسلين.

وقد خصَّ اللهُ، تعالى، خاتَمَ المرسلين، صلى الله عليه وسلم، بالكثير من المكرمات والمعجزات.

وقد وردت في القرآن الكريم معجزات حسية للنبي، صلى الله عليه وسلم، ومعجزات أخرى وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

ونتناول بعضًا من معجزات الرسول، صلى الله وعلى آله وصحبه، وسلم، في هذه الحلقاتِ خلال شهر رمضان المبارك.

الإسراء والمعراج

وردت معجزة الإسراء صريحة في القرآن الكريم، أما معجزة المعراج فقد أثبتتها الأحاديث الصحيحة وورد فيها فرض الصلوات الخمس أثناء معراجه صلى الله عليه وآله وسلم من تفضيل في فريضة الصلاة وأنها خمس صلوات بالصفة والكيفية المعروفة.

جاءت رحلة الإسراء والمعراج في مرحلة دقيقة من مسار الدعوة النبوية، هذه الرحلة الأرضية /السماوية المباركة، جاءت تخفيفا عن رسول الله، صلى الله وآله وسلم، عما مر به قبلها من شدائد.

والإِسْرَاءُ هو السير ليلًا. والمِعْرَاجُ: المِصْعَدُ أو السُّلَّمُ، وتأتي بمعنى الصعود إلى الأعلى.

اخْتُلِفَ فِي ضَبْطِ تَارِيخِ هَذِهِ الْمُعْجِزَةِ، هَلْ كَانَتْ فِي الْعَامِ الْعَاشِرِ مِنْ البِعْثَةِ أَمْ بَعْدَ ذَلِكَ.

والتفاصيل رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ.

الإسراء هو تلك الرحلة العجيبة التي بدأت من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس.

ويقصد بالمعراج ما تلا ذلك من صعود في طباق السموات، حتى الوصول إلى مستوى تنقطع عنده علوم الخلائق، ولا يعرف كنهه أحد.

وقعت رحلة الإسراء والمعراج بعد مرحلة عصيبة عاشها الرسول، صلى الله عليه وسلم، حيث توالت عليه، صلى الله عليه وآله وسلم، أحداث محزنة، بدأت بوفاة عمه أبي طالب الذي كان يحميه، ثم موت زوجته خديجة، رضي الله عنها، سنده القوي، وزاد شدتها ما تحمله في رحلته إلى الطائف من مشقة وعناء، وما وجد من أهلها من غلظة وجفاء؛ فجاءت معجزة الإسراء والمعراج للتنفيس عنه، ولتأييده في مسار دعوته، صلى الله عليه وسلم.

إلى بيت المقدس

وملخص قصة هذه الرحلة المباركة: أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ليلا بمكة، وكان نائما على فراشه فأيقظه، ثم أركبه البُراق وهو دابة من دواب الجنة، بين الحمار والبغل، فانطلق به إلى بيت المقدس.

وهناك صلى الرسول، صلى الله عليه وسلم، بالأنبياء إمامًا.

وبعد ذلك جاءه جبريل، عليه السلام، بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: "اخترت الفطرة". (راوه مسلم).

ثم عُرِجَ به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل، ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر، فسلم عليه.... "وهكذا كلما مر من سماء وجد نبيا سلم عليه وأقر بنبوته".

"ثم عُرِجَ به إلى السماء السابعة، فلقيَ فيها إبراهيم، عليه السلام، فسلَّم عليه ورحَّب به وأقرَّ بنبوته.

ثم رُفِعَ إلى سِدرةِ المنتهى، ثم رُفِعَ له البيتُ المعمورُ، ثم عُرِجَ به إلى الجبَّار جلَّ جلالُه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى".

فرض الصلاة

"وفرض عليه خمسين صلاة، فرجع حتى مرَّ على موسى، فقال له: بِمَ أمرك؟ قال بخمسين صلاة، قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار: أن نعم إن شئت، فعلا به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه (هذا لفظ البخاري في بعض الطُّرق) فوضع عنه عشرا، ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال: ارجِع إلى ربِّك فسأله التخفيفَ، فلم يزل يترددُ بين موسى وبين الله، عز وجل، حتى جعلهما خمسا، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال: قد استحيت من ربى".

كان حدث الإسراء والمعراج تنفيسا لكربة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وتفريجا لهموم أصابته، وتأييدا له في نشر دعوته. ففي سنة واحدة فقد الرسول، صلى الله عليه وسلم، أكبر داعميه عمه أبا طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها، وتحمل، صلى الله عليه وسلم، محنة شديدة في الطائف، فكانت رحلة الإسراء والمعراج تثبيتا لفؤاده، وتأكيدا لصلته الوثيقة بالله تعالى الذي بعثه بالرسالة وحمله الأمانة، حتى يطمئن قلبه ويتقوى عزمه.

في هذه الرحلة المباركة تكريم الله تعالى لنبيِّه، صلى الله عليه وسلم، ورفع لقدره، حيث أطلعه الله على بعضِ الحقائق الغيبية، وبين له مكانته عنده، وفضله على إخوته الأنبياء.

وشكَّلت رحلةُ الإسراء والمعراج اختبارا وتمحيصا للمسلمين، فطبيعة الرحلة وما تضمنته من أمور خارقة كشفت حقيقة إيمان بعض ضعفاء النفوس، وهـذه سُنَّة الله تعالى مع كل من آمن، ليمـيز الصادقين من غيرهم.



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