لافروف: لا منتصر ولا غالب في الحرب النووية لكن لا تختبروا صبر روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، إن روسيا متمسكة بمبدأ "لا منتصر ولا غالب" في أي حرب نووية، لكنها لا تنصح باختبار صبرها.

وزير الخارجية الروسي يحذر من الحرب النووية

وتابع وزير الخارجية الروسي قائلا: إن "موسكو لا تريد إثارة مسألة مخاطر استخدام الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن روسيا "لم تبدأ قط مناقشات حول ما يجب فعله بالأسلحة النووية وما إذا كان من الممكن استخدامها".

وتابع سيرجي لافروف، فى تصريحات نقلتها قناة "روسيا 1": "لا نريد إثارة مسألة مخاطر استخدام الأسلحة النووية. نحن ننطلق بحزم من الصيغة القائلة بأنه لا يمكن أن يكون هناك فائزون في الحرب النووية، وقد قال الرئيس بوتين هذا مرارا وتكرارا، لكنني لا أنصح أحدا باختبار صبرنا وتصميمنا على الدفاع عن المصالح الوطنية المشروعة بكل الوسائل المتاحة".

لافروف يطالب أعداء روسيا بفهم قوتها النووية

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن "موسكو تأمل أن يسمع أولئك الذين لديهم آذان، والذين لديهم عقول. فليفهموا".

مشددا على أن روسيا لم تبدأ قط مناقشات حول ما يجب فعله بالأسلحة النووية أو ما إذا كان يمكن استخدامها.

وتشير التقديرات إلى أن روسيا تحتفظ بنحو 1700 رأس نووي داخل أكثر من 500 صاروخ يمكن إطلاقها في غضون دقائق من الصوامع والقاذفات المتنقلة والغواصات والطائرات.

وفي أكثر من مناسبة، لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سلاح بلاده النووي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، واستمرار دعم أمريكا وأوروبا لكييف.

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