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انفجارات تهز أوكرانيا وانقطاع كامل للكهرباء

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن انفجارات عنيفة وقعت في مختلف مناطق أوكرانيا ومدن كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وغيرها، مما تسبب في انقطاع الكهرباء والتدفئة في جميع أنحاء أوكرانيا

انفجارات تهز عددا من المدن في أوكرانيا 

ومن جانبه قال نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية المجتمعية والإقليمية في أوكرانيا أوليكسي كوليبا، إن حوالي 500 ألف مشترك في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا باتوا بدون كهرباء بعد الانفجارات.

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وسمع دوي انفجارات في العاصمة كييف، كما تم الإبلاغ عن انفجارات في أجزاء من مقاطعة زابوروجيه التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف.

انقطاع الكهرباء والتدفئة في أوكرانيا 

وذكرت وسائل الإعلام أن انفجارات ضخمة دوت في دنيبروبيتروفسك وكريفوي روغ وكريمينتشوغ، وبورشتين بمقاطعة إيفانو فرانكوفسك غربي أوكرانيا.

وأفاد منسق المقاومة السرية الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا سيرجي ليبيديف بانقطاع التدفئة في بعض مناطق خاركوف بعد سلسلة من الانفجارات.

وذكر أن الضربات استهدفت محطة للطاقة الحرارية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وأخرى في بورشتين.

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أوكرانيا كييف مقاطعة خاركوف انقطاع الكهرباء

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