روسيا تتلقى مقترحات دولية لاستضافة محادثات محتملة بين بوتين وترامب

كشف مصدر في الكرملين عن تلقي روسيا مقترحات من دول مختلفة لاستضافة محادثات محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، دون تحديد الدول أو موعد محدد لهذه المحادثات.

وفي سياق آخر، أكد الكرملين أن موسكو تُجري إتصالات مكثفة مع السلطات السورية الجديدة على المستويين الدبلوماسي والعسكري، في إطار تعزيز التعاون ومتابعة التطورات في سوريا.

الدمار لأوكرانيا

فيما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإلحاق مزيد من الدمار بأوكرانيا عقب هجوم بطائرات مسيرة طال برجا سكنيا في مدينة قازان.

وقال بوتين، في كلمة خلال اجتماع حكومي: "أيا كان ومهما حاولوا التدمير، سيواجهون دمارا مضاعفا، وسيندمون على ما يحاولون القيام في بلادنا، وذلك غداة هجوم قازان الذي وقع امس السبت ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وكان بوتين يتوجه بالكلام الى رئيس جمهورية تتارستان حيث تقع قازان، وذلك عبر تقنية الاتصال بالفيديو خلال حفل تدشين طريق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.