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خارج الحدود

روسيا تتلقى مقترحات دولية لاستضافة محادثات محتملة بين بوتين وترامب

بوتين وترامب
بوتين وترامب

كشف مصدر في الكرملين عن تلقي روسيا مقترحات من دول مختلفة لاستضافة محادثات محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، دون تحديد الدول أو موعد محدد لهذه المحادثات.

وفي سياق آخر، أكد الكرملين أن موسكو تُجري إتصالات مكثفة مع السلطات السورية الجديدة على المستويين الدبلوماسي والعسكري، في إطار تعزيز التعاون ومتابعة التطورات في سوريا.

 

الدمار لأوكرانيا

فيما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإلحاق مزيد من الدمار بأوكرانيا عقب هجوم بطائرات مسيرة طال برجا سكنيا في مدينة قازان.

 

وقال بوتين، في كلمة خلال اجتماع حكومي: "أيا كان ومهما حاولوا التدمير، سيواجهون دمارا مضاعفا، وسيندمون على ما يحاولون القيام في بلادنا، وذلك غداة هجوم قازان الذي وقع  امس السبت ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وكان بوتين يتوجه بالكلام الى رئيس جمهورية تتارستان حيث تقع قازان، وذلك عبر تقنية الاتصال بالفيديو خلال حفل تدشين طريق.
 

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روسيا الكرملين فلاديمير بوتين رامب دونالد ترامب
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