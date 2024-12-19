قلق أمريكي إزاء اقتراب روسيا من قبول كوريا الشمالية كقوة نووية

عبرت الولايات المتحدة في اجتماع بمجلس الأمن أمس الأربعاء عن قلقها من اقتراب روسيا من قبول كوريا الشمالية كقوة نووية، في حين دافعت موسكو وبيونج يانج عن تعاونهما المتزايد.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في سبتمبر إن موسكو تعتبر فكرة «نزع السلاح النووي» من كوريا الشمالية مسألة منتهية، لأنها تفهم منطق بيونج يانج في الاعتماد على الأسلحة النووية كأساس لدفاعها.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد «من المثير للقلق أننا نرى أن روسيا ربما تكون قريبة من قبول برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، في تراجع عن التزام موسكو المستمر منذ عقود بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية».

وقالت «نعتقد أن موسكو ستصبح أكثر ترددا ليس فقط في انتقاد تطوير بيونج يانج للأسلحة النووية، بل وأيضا ستعرقل بشكل أكبر تمرير العقوبات أو القرارات التي تدين سلوك كوريا الشمالية المزعزع للاستقرار».



انتقاد تصريحات لافروف

انتقدت كل من كوريا الجنوبية وبريطانيا تصريحات لافروف، وقالتا إنه قوض نظام منع الانتشار العالمي.

ووصف نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي تعليق لافروف بأنه «خروج متهور عن المبدأ المتفق عليه (لعمليات) نزع السلاح الكاملة والقابلة للتحقق والتي لا رجعة فيها».

ولم يشر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى البرنامج النووي لكوريا الشمالية عندما تحدث أمام المجلس. ودافع عن التعاون المتزايد بين موسكو وبيونج يانج باعتباره حقا سياديا لروسيا.

وقال السفير الروسي «إن التعاون الروسي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية … يتوافق مع القانون الدولي، وليس انتهاكا له».

وأضاف «هذا ليس موجها ضد أي دولة ثالثة. ولا يشكل أي تهديد للدول في المنطقة أو المجتمع الدولي، ولا شك أننا سنواصل تطوير مثل هذا التعاون».

وأقامت روسيا علاقات دبلوماسية وعسكرية أوثق مع كوريا الشمالية منذ غزو/ أوكرانيا في فبراير 2022، كما تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الزيارات.



تحالف فعال

قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس، إن تحالفها العسكري مع روسيا أثبت أنه «فعال جدا» في ردع الولايات المتحدة و«قواتها التابعة» ونددت ببيان صدر في الآونة الأخيرة عن واشنطن وحلفائها ضد العلاقات المتنامية بين بيونج يانج وموسكو.

ولم تشر كوريا الشمالية إلى تورطها في الحرب في أوكرانيا أو الخسائر الفادحة التي تكبدتها قواتها في القتال في منطقة كورسك، وفقا لمسؤولين أمريكيين وأوكرانيين.

لكنها نددت ببيان أصدرته الولايات المتحدة وتسع دول والاتحاد الأوروبي يوم الإثنين ووصفته بأنه «يشوه جوهر العلاقات التعاونية الطبيعية (بين كوريا الشمالية وروسيا) ويشهر بها».

صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن روسيا بدأت بإشراك جنود من كوريا الشمالية في الهجمات البرية.

وقال زيلينسكي «لدينا بيانات أولية تفيد بأن الروس بدأوا في استخدام جنود من كوريا الشمالية في الهجمات البرية وهو عدد ملحوظ».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.