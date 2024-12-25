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رياضة

الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

مران الأهلي
مران الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر استعداداته اليوم لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي مساء غد الخميس على ستاد برج العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الاهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء غد الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات فى الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا امام البنك الأهلي.

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