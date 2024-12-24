الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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حوادث

تنفيذ 810 أحكام قضائية وضبط 3 تجار مخدرات خلال حملة بأسوان

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2,5 كيلو جرام لمخدر البانجو) بحوزة 4 متهمين.
 

كما ضبط 3 قطع سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن (بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات)، وتنفيذ 810 أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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