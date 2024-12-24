تزامنا مع احتفالات الكريسماس، إخلاء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس

تزامنا مع احتفالات الكريسماس، أخلت الشركة القائمة على تشغيل برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، البرج اليوم بعد إطلاق إنذار الحريق بسبب مشكلة فنية إثر حدوث ماس كهربائي في أحد المصاعد.

إخلاء برج إيفل بسبب ماس كهربائي

وقالت الشركة، إن المشكلة حدثت بين الطابق الثاني والجزء العلوي من برج إيفل، مما أدى إلى إطلاق إنذار الحريق. ووفقا للإجراءات الأمنية المعمول بها، قامت السلطات بـإخلاء برج إيفل.

وأكدت الشركة المشغلة لبرج إيفل، أنه "لم يتعرض أي زائر لخطر" وغادر رجال الإطفاء المكان وبالتشاور مع الجهات الفنية، تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. وستعيد السلطات فتح برج إيفل مجددا أمام الزوار اليوم ولكن جزئيا حتى الطابق الثاني من المعلم السياحي.

تحرير 4 رهائن محتجزين بمطعم في باريس

والشهر الماضي، تمكنت قوات الأمن الفرنسية تمكنت من تحرير أربعة رهائن في مطعم بضواحي العاصمة باريس.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، أن الشرطة الفرنسية، قطعت الغاز عن مطعم بأحد الأحياء الهادئة في باريس، في ظل تهديد شخص يحتجز عددا من الرهائن بالانتحار.

الشرطة الفرنسية تحاصر موقع احتجاز الرهائن

ونشرت وسائل إعلام فرنسية تفاصيل جديدة عن عملية احتجاز رهائن بمطعم بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، فيما قامت الشرطة بمحاصرة المكان.

وقالت وسائل الإعلام المحلية: إن المعلومات تشير إلى أن ابن صاحب مطعم "l'Olivier" في مدينة إيسي ليه مولينو بمنطقة الضواحي الجنوبية الغربية من باريس، هو من يحتجز عددا من العمال كرهائن منذ الساعة الواحدة ظهرا.

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